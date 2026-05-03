Cambio en las posiciones del Gran Premio de Miami 2026 de la Fórmula 1. Horas después de finalizada la carrera, los comisarios sancionaron a Charles Leclerc con 20 segundos y el monegasco cayó del P6 al P8. ¿Los beneficiados? Lewis Hamilton y Franco Colapinto.

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Leclerc tenía el podio prácticamente en el bolsillo, pero un error sobre el final hizo que su coche diera un trompo e impacte contra uno de los muros de contención. Aunque pudo seguir, el de Ferrari se saltó varias veces los límites de pista por un desperfecto en la dirección e igualmente fue superado por George Russell y Max Verstappen.

Esta sanción le permitió a Lewis Hamilton escalar al P6 y a Franco Colapinto al P7. De esta manera, el piloto argentino de Alpine consiguió su mejor resultado desde que está en la Fórmula 1, superando su P8 obtenido en el GP de Azerbaiyán 2024 con Williams.

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Posiciones actualizadas del GP de Miami 2026 tras la sanción contra Charles Leclerc

Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Ferrari) Franco Colapinto (Alpine) Charles Leclerc (Ferrari) Carlos Sainz (Williams) Alexander Albon (Williams) Oliver Bearman (Haas) Gabriel Bortoleto (Audi) Esteban Ocon (Haas) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Fernando Alonso (Aston Martin) Sergio Pérez (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Nico Hülkenberg (Audi) – DNF Liam Lawson (Racing Bulls) – DNF Pierre Gasly (Alpine) – DNF Isack Hadjar (Red Bull) – DNF

Por esto sancionaron a Charles Leclerc

Según el informe de los comisarios, la sanción contra Leclerc fue por abandonar la pista “en varias ocasiones sin motivo justificado”. La resolución inicial fue una sanción de paso por boxes, pero terminó siendo de 20 segundos por haberse concretado después de la carrera.

“Se vio obligado a atajar en las chicanes camino a la bandera a cuadros. Determinamos que el hecho de que tuviera que atajar en las chicanes (es decir, salirse de la pista) significó que obtuvo una ventaja duradera al abandonar la pista de esa manera“, reza el comunicado de la FIA.

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Así fue la última vuelta de Charles Leclerc. La sanción es justa: se salta 4 curvas y seguía a fondo con un coche que casi no podía dar la curva 12. La rotura de la suspensión se puede ver perfectamente en el 01:30. pic.twitter.com/iIoTo4g6me https://t.co/fBTlqMJ5TR — Víctor Abad (@victorabadf1) May 3, 2026

En síntesis