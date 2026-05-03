Resultado del GP de Miami 2026: así quedó la tabla de posiciones de la F1 tras la carrera

Kimi Antonelli se impuso en la carrera principal del Gran Premio de Miami 2026 de la Fórmula 1. Luego del triunfo de Lando Norris en la Sprint, el italiano de Mercedes se impuso este domingo tras largar desde la pole para seguir sacando ventaja en el Mundial de Pilotos.

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Esta fue la tercera victoria de Antonelli en cuatro carreras disputadas (había ganado en China y Japón) en 2026. De esta manera, Kimi se despegó un poco más de su compañero de equipo, George Russell, quien acabó 4° este domingo.

Por su parte, Franco Colapinto terminó 8° en presencia de Lionel Messi y volvió a sumar puntos por segunda vez esta temporada, dejando atrás un 2025 en el que no había podido conseguir unidades para Alpine. Por último, Checo Pérez cruzó la meta en el 16° lugar.

Resultado de la carrera del Gran Premio de Miami 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Franco Colapinto (Alpine) Carlos Sainz (Williams) Alexander Albon (Williams) Oliver Bearman (Haas) Gabriel Bortoleto (Audi) Esteban Ocon (Haas) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Fernando Alonso (Aston Martin) Sergio Pérez (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Nico Hülkenberg (Audi) – DNF Liam Lawson (Racing Bulls) – DNF Pierre Gasly (Alpine) – DNF Isack Hadjar (Red Bull) – DNF

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Tabla del Mundial de Pilotos 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 100 puntos George Russell (Mercedes) – 80 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 63 puntos Lando Norris (McLaren) – 51 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 49 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 43 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 26 puntos Oliver Bearman (Haas) – 17 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 16 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) – 10 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 5 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 4 puntos Carlos Sainz (Williams) – 4 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 4 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos Alexander Albon (Williams) – 1 punto Esteban Ocon (Haas) – 1 punto Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos

Tabla del Campeonato de Constructores 2026

Mercedes – 180 puntos Ferrari – 112 puntos McLaren – 94 puntos Red Bull Racing – 30 puntos Alpine – 21 puntos Haas – 18 puntos Racing Bulls – 14 puntos Williams – 5 puntos Audi – 2 puntos Cadillac – 0 puntos Aston Martin – 0 puntos

¿Cuándo es la próxima carrera de la F1?

La Fórmula 1 no se mueve de Norteamérica, pero habrá que esperar hasta el 24 de mayo para disfrutar la próxima carrera: el Gran Premio de Canadá. Esta cita se disputará en el Circuito Gilles Villeneuve y será la quinta del calendario.