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Fórmula 1

Resultado del GP de Miami 2026: así quedó la tabla de posiciones de la F1 tras la carrera

La cuarta jornada del calendario llegó a su fin y Mercedes sigue liderando en ambos campeonatos.

Kimi Antonelli posa tras su pole en el GP de Miami 2026
© Getty ImagesKimi Antonelli posa tras su pole en el GP de Miami 2026

Kimi Antonelli se impuso en la carrera principal del Gran Premio de Miami 2026 de la Fórmula 1. Luego del triunfo de Lando Norris en la Sprint, el italiano de Mercedes se impuso este domingo tras largar desde la pole para seguir sacando ventaja en el Mundial de Pilotos.

Esta fue la tercera victoria de Antonelli en cuatro carreras disputadas (había ganado en China y Japón) en 2026. De esta manera, Kimi se despegó un poco más de su compañero de equipo, George Russell, quien acabó 4° este domingo.

Por su parte, Franco Colapinto terminó 8° en presencia de Lionel Messi y volvió a sumar puntos por segunda vez esta temporada, dejando atrás un 2025 en el que no había podido conseguir unidades para Alpine. Por último, Checo Pérez cruzó la meta en el 16° lugar.

Resultado de la carrera del Gran Premio de Miami 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes)
  2. Lando Norris (McLaren)
  3. Oscar Piastri (McLaren)
  4. George Russell (Mercedes)
  5. Max Verstappen (Red Bull)
  6. Charles Leclerc (Ferrari)
  7. Lewis Hamilton (Ferrari)
  8. Franco Colapinto (Alpine)
  9. Carlos Sainz (Williams)
  10. Alexander Albon (Williams)
  11. Oliver Bearman (Haas)
  12. Gabriel Bortoleto (Audi)
  13. Esteban Ocon (Haas)
  14. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  15. Fernando Alonso (Aston Martin)
  16. Sergio Pérez (Cadillac)
  17. Lance Stroll (Aston Martin)
  18. Valtteri Bottas (Cadillac)
  19. Nico Hülkenberg (Audi) – DNF
  20. Liam Lawson (Racing Bulls) – DNF
  21. Pierre Gasly (Alpine) – DNF
  22. Isack Hadjar (Red Bull) – DNF

Tabla del Mundial de Pilotos 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 100 puntos
  2. George Russell (Mercedes) – 80 puntos
  3. Charles Leclerc (Ferrari) – 63 puntos
  4. Lando Norris (McLaren) – 51 puntos
  5. Lewis Hamilton (Ferrari) – 49 puntos
  6. Oscar Piastri (McLaren) – 43 puntos
  7. Max Verstappen (Red Bull) – 26 puntos
  8. Oliver Bearman (Haas) – 17 puntos
  9. Pierre Gasly (Alpine) – 16 puntos
  10. Liam Lawson (Racing Bulls) – 10 puntos
  11. Franco Colapinto (Alpine) – 5 puntos
  12. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 4 puntos
  13. Carlos Sainz (Williams) – 4 puntos
  14. Isack Hadjar (Red Bull) – 4 puntos
  15. Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos
  16. Alexander Albon (Williams) – 1 punto
  17. Esteban Ocon (Haas) – 1 punto
  18. Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos
  19. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  20. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  21. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
  22. Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos
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Tabla del Campeonato de Constructores 2026

  1. Mercedes – 180 puntos
  2. Ferrari – 112 puntos
  3. McLaren – 94 puntos
  4. Red Bull Racing – 30 puntos
  5. Alpine – 21 puntos
  6. Haas – 18 puntos
  7. Racing Bulls – 14 puntos
  8. Williams – 5 puntos
  9. Audi – 2 puntos
  10. Cadillac – 0 puntos
  11. Aston Martin – 0 puntos

¿Cuándo es la próxima carrera de la F1?

La Fórmula 1 no se mueve de Norteamérica, pero habrá que esperar hasta el 24 de mayo para disfrutar la próxima carrera: el Gran Premio de Canadá. Esta cita se disputará en el Circuito Gilles Villeneuve y será la quinta del calendario.

Leandro Barraza
Leandro Barraza
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