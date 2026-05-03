Resultado del GP de Miami 2026: así quedó la tabla de posiciones de la F1 tras la carrera

Kimi Antonelli se impuso en la carrera principal del Gran Premio de Miami 2026 de la Fórmula 1. Luego del triunfo de Lando Norris en la Sprint, el italiano de Mercedes se impuso este domingo tras largar desde la pole para seguir sacando ventaja en el Mundial de Pilotos.
Esta fue la tercera victoria de Antonelli en cuatro carreras disputadas (había ganado en China y Japón) en 2026. De esta manera, Kimi se despegó un poco más de su compañero de equipo, George Russell, quien acabó 4° este domingo.
Por su parte, Franco Colapinto terminó 8° en presencia de Lionel Messi y volvió a sumar puntos por segunda vez esta temporada, dejando atrás un 2025 en el que no había podido conseguir unidades para Alpine. Por último, Checo Pérez cruzó la meta en el 16° lugar.
Resultado de la carrera del Gran Premio de Miami 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Lando Norris (McLaren)
- Oscar Piastri (McLaren)
- George Russell (Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Carlos Sainz (Williams)
- Alexander Albon (Williams)
- Oliver Bearman (Haas)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Esteban Ocon (Haas)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Sergio Pérez (Cadillac)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Nico Hülkenberg (Audi) – DNF
- Liam Lawson (Racing Bulls) – DNF
- Pierre Gasly (Alpine) – DNF
- Isack Hadjar (Red Bull) – DNF
Tabla del Mundial de Pilotos 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 100 puntos
- George Russell (Mercedes) – 80 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 63 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 51 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 49 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 43 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 26 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 17 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 16 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 10 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 5 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 4 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 4 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 4 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 1 punto
- Esteban Ocon (Haas) – 1 punto
- Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos
Tabla del Campeonato de Constructores 2026
- Mercedes – 180 puntos
- Ferrari – 112 puntos
- McLaren – 94 puntos
- Red Bull Racing – 30 puntos
- Alpine – 21 puntos
- Haas – 18 puntos
- Racing Bulls – 14 puntos
- Williams – 5 puntos
- Audi – 2 puntos
- Cadillac – 0 puntos
- Aston Martin – 0 puntos
¿Cuándo es la próxima carrera de la F1?
La Fórmula 1 no se mueve de Norteamérica, pero habrá que esperar hasta el 24 de mayo para disfrutar la próxima carrera: el Gran Premio de Canadá. Esta cita se disputará en el Circuito Gilles Villeneuve y será la quinta del calendario.