Clausura 2026: La IA señala a los cuatro semifinalistas tras la Ida de los Cuartos de Final

Este fin de semana se jugaron los partidos de Ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX y los ocho clasificados ya saben que tendrán que hacer en los encuentros de Vuelta para poder estar en la próxima instancia.

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Ahora con estos compromisos finalizados, la Inteligencia Artificial de Google Gemini realizó la predicción de los duelos que definirán los clasificados a Semifinales, haciendo una predicción de los cotejos de Vuelta de cada una de las series.

Pumas (1º) vs. América (8º)

Marcador Vuelta: Pumas 1 – 1 América

Pumas América Marcador Global: 4 – 4 (Avanza Pumas por posición en la tabla)

4 – 4 (Avanza Pumas por posición en la tabla) Goleadores: Juninho (Pumas); Henry Martín (América).

Juninho (Pumas); Henry Martín (América). El análisis: El América está obligado a ganar por cualquier marcador en C.U., por lo que saldrán a proponer desde el minuto uno. Las Águilas tienen la jerarquía, pero Pumas fue el superlíder por una razón: su solidez defensiva en casa y su garra. Veo al América adelantándose con un gol de Henry Martín, pero Pumas, empujado por su afición y el calor del mediodía o la presión de la tarde, encontrará el empate con una genialidad de Juninho. Pumas “matará” el partido y avanzará sufriendo, como dicta su historia reciente en Liguillas.

Chivas (2º) vs. Tigres (7º)

Marcador Vuelta: Chivas 2 – 1 Tigres

Chivas Tigres Marcador Global: 3 – 4 (Avanza Tigres)

3 – 4 (Avanza Tigres) Goleadores: Omar Govea y Richard Ledezma (Chivas); Juan Brunetta (Tigres).

Omar Govea y Richard Ledezma (Chivas); Juan Brunetta (Tigres). El análisis: El Rebaño necesita ganar por dos goles en el Estadio Akron. Chivas saldrá con una intensidad brutal y probablemente logre poner a Tigres contra las cuerdas yendo al frente 2-0 con goles de Govea y Ledezma. Sin embargo, la jerarquía y el oficio de Tigres en Liguillas es incomparable. Cuando Chivas esté volcado buscando liquidar, un contragolpe o una jugada de táctica fija definida por Juan Brunetta sentenciará la eliminatoria a favor de los felinos, apagando el ímpetu rojiblanco.

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Cruz Azul (3º) vs. Atlas (6º)

Marcador Vuelta: Cruz Azul 2 – 0 Atlas

Cruz Azul Atlas Marcador Global: 5 – 2 (Avanza Cruz Azul)

5 – 2 (Avanza Cruz Azul) Goleadores: Rodolfo Rotondi y José Paredela.

Rodolfo Rotondi y José Paredela. El análisis: La Máquina tiene la llave en sus manos tras ganar en el Jalisco. Atlas, al estar en desventaja tanto en el marcador como en la tabla general, tiene que ir a buscar dos goles de diferencia como visitante, lo cual obligará a los rojinegros a dejar muchos espacios atrás. Cruz Azul jugará con la desesperación del rival, controlará el mediocampo y liquidará la serie en la segunda mitad con la velocidad de Rotondi al contragolpe y el remate de Paradela. Una serie tranquila para los celestes.

Pachuca (4º) vs. Toluca (5º)

Marcador Vuelta: Pachuca 2 – 1 Toluca

Pachuca Toluca Marcador Global: 3 – 1 (Avanza Pachuca)

3 – 1 (Avanza Pachuca) Goleadores: Enner Valencia y Oussama Idrissi (Pachuca); Paulinho (Toluca).

Enner Valencia y Oussama Idrissi (Pachuca); Paulinho (Toluca). El análisis: Con la ventaja del 1-0 obtenida en el Nemesio Diez, Pachuca tiene el escenario ideal en el Estadio Hidalgo. Toluca tiene un gran plantel y jerarquía, y seguramente lograrán empatar el global temporalmente con un destello de Paulinho. Pero el ritmo asfixiante que le pone Solari a sus Tuzos como locales terminará por pesarle físicamente a los Diablos. Enner Valencia de área y un disparo de media distancia de Oussama Idrissi sellarán el boleto de Pachuca a las Semifinales.

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¿Cuándo se juegan los juegos de Vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026?

Los juegos de Vuelta se disputarán el sábado 9 y domingo 10 de mayo. Mientras Chivas vs. Tigres UANL y Cruz Azul vs. Atlas jugarán el sábado, al día siguiente entrarán en acción Pachuca vs. Toluca y Pumas UNAM vs. América. Con series parejas, tras el final del último juego se conocerán las Semifinales.