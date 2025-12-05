¿Por qué Oscar Piastri no corre la Práctica Libre 1 del GP de Abu Dhabi 2025?

El Gran Premio de Abu Dhabi 2025 comienza este viernes desde las 03:30 hs (centro de México) con la Práctica Libre 1. Sin embargo, uno de los tres pilotos que pelean por el campeonato no estará presente en la FP1 para sorpresa de muchos aficionados de la Máxima.

Se trata de Oscar Piastri. Esto supone una importante desventaja tomando en cuenta que tanto Lando Norris como Max Verstappen sí contarán con esa sesión extra que podría marcar la diferencia. No osbtante, Piastri no tiene nada que hacer y es un heco que Pato O’Ward lo reemplazará en la primera sesión del fin de semana.

¿Por qué Piastri no corre la Práctica Libre 1 de Abu Dhabi?

El motivo por el cual Oscar Piastri brilla por su ausencia en la Práctica Libre 1 es que McLaren debe cumplir con la reglamentación de que los titulares cedan sus respectivos asienos dos veces al año. Como el australino solo lo prestó en una oportunidad, ahora ya no tiene más margen y está obligado a volver a cederlo.

Al tratarse de la última carrera del año, la mayoría de los equipos se guardan hasta esta jornada del calendario para terminar de compler. Sin embargo, nadie imaginaba este final de infarto con los dos McLaren y Max Verstappen luchando cabeza a cabeza.

