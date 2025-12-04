Es tendencia:
No solo los puntos: La desventaja con la que corre Oscar Piastri en la lucha por el título de la F1

El piloto australiano de McLaren está por debajo de Lando Norris y Max Verstappen en la tabla, pero hay una razón más por la que no es favorito.

Por Leandro Barraza

Oscar Piastri llega tercer a la última carrera
Oscar Piastri llega tercer a la última carrera

Este domingo se define quién será el campeón de la temporada 2025 de la Fórmula 1 en el marco del Gran Premio de Abu Dhabi. Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri llegaron a la última jornada del calendario con chances de consagrarse campeones y el que más difícil la tendrá será el australiano.

Si bien Piastri lideró el Mundial de Pilotos durante casi toda la temporada, lo cierto es que sobre el final tuvo un bajón que lo coloca en el tercer lugar. Sin embargo, el puntaje no es el único motivo por el que Oscar estará en desventaja en Abu Dhabi.

La desventaja de Piastri respecto a Norris y Verstappen en Abu Dhabi

Como es sabido, las escuderías están obligadas por reglamento a que los pilotos titulares cedan sus respectivos asientos a novatos en al menos dos tandas de Prácticas Libres cada año. Lamentablemente para Piastri, McLaren ya había confirmado con anterioridad que en la FP1 de Abu Dhabi él debía darle su asiento al mexicano Pato O’Ward para la FP1.

Pato O’Ward en su llegada a Abu Dhabi (Getty Images)

Pato O'Ward en su llegada a Abu Dhabi

Esto quiere decir que Oscar Piastri tendrá una sesión menos de Práctica Libre que Lando Norris y Max Verstappen en el fin de semana más importante de la temporada. Es decir, una hora menos arriba del coche para sacar conclusiones y configurarle de la mejor manera para la clasificación y posterior carrera.

Fecha y hora de la última carrera de la temporada 2025 de la F1 en Abu Dhabi

Fecha y hora de la última carrera de la temporada 2025 de la F1 en Abu Dhabi

¿Qué resultad necesita Piastri para ser campeón?

  • Requisito casi obligatorioganar la carrera. Si Piastri gana llega a 417 puntos.
    • Con 417, para superar a Norris éste debe finalizar sexto o peor. Si Norris fuese 5º (10 pts → 418) Piastri ganando quedaría  por un punto.
    • Sobre Verstappen: si Piastri gana, Verstappen no puede superarle, incluso quedando segundo.
  • Resumen: Piastri podría ser campeón sin ganar solo si hace 2º/3º y ambos rivales (Norris y Verstappen) puntúan lo justo para quedar por detrás. La condición práctica y suficiente es Piastri 1º y Norris 6º o peor.

En síntesis

  • Norris, Verstappen y Piastri definen al campeón de la temporada 2025 este domingo.
  • Oscar Piastri cederá su asiento a Pato O’Ward durante la FP1 en Abu Dhabi.
  • Para ganar el título, Piastri debe salir primero y Norris terminar sexto o peor.
