Quién será el campeón de la Fórmula 1 2025 si Oscar Piastri gana el Gran Premio de Abu Dhabi

El piloto australiano lideró gran parte del campeonato y llega tercero a la última carrera del calendario.

Por Leandro Barraza

Oscar Piastri, piloto de McLaren
© GETTY IMAGESOscar Piastri, piloto de McLaren

El Mundial de Pilotos 2025 de la Fórmula 1 se define este domingo en la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi. Hasta tres pilotos pueden terminar el día con el título bajo el brazo y uno de ellos es Oscar Piastri, quien lideró la mayor parte de la temporada.

El piloto australiano de McLaren cometió varios errores en cadena luego del receso veraniego, pero se recuperó sobre el final y llega a Abu Dhabi con posibilidades de ser campeón, aunque más remotas que las de sus competidores directos: Lando Norris y Max Verstappen.

Oscar Piastri en Abu Dhabi (GETTY IMAGES)

Oscar Piastri en Abu Dhabi (GETTY IMAGES)

¿Quién es campeón si gana Oscar Piastri?

Al estar tercero en la tabla de posiciones, si Piastri gana el Gran Premio de Abu Dhabi todavía necesitaría resultados algo improbables para ser el campeón de la Fórmula 1. En caso de cruzar la meta en primer lugar, Lando Norris tendría que llegar sexto o peor.

Sin embargo, hay otra variante, ya que Piastri puede ser campeón quedando segundo. Para que eso suceda, en caso de una P2 de Oscar, Norris tendría que salir décimo y Verstappen tendría que terminar cuarto o peor.

Tabla del Mundial de Pilotos 2025 antes de Abu Dhabi

  1. Lando Norris (McLaren) – 408 | Posición de largada: 2°
  2. Max Verstappen (Red Bull Racing) – 396 | Posición de largada: 1°
  3. Oscar Piastri (McLaren) – 392 | Posición de largada: 3°
En síntesis

  • Gran Premio de Abu Dhabi definirá al campeón 2025 entre Piastri, Norris y Verstappen.
  • Oscar Piastri será campeón ganando la carrera si Lando Norris finaliza sexto o peor.
  • Lando Norris lidera la tabla con 408 puntos, seguido por Verstappen y Piastri.
leandro barraza
Leandro Barraza
