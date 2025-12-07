La temporada 2025 de la Fórmula 1 llegó a su fin este domingo con el Gran Premio de Abu Dhabi. Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri llegaron al Yas Marina Circuit con posibilidades matemáticas de quedarse con el título y prometía ser una de las definiciones más apasionantes de los últimos años, pero finalmente no hubo grandes emciones.

Tras una largada sin inconvenientes, Verstappen se encaminó desde el prinicipio hacia la victoria. No obstante, aunque el neerlandés de Red Bull Racing terminó ganando la carrera, no le alcanzó para ser pentacampeón porque Lando Norris finalizó en el podio y sumó los puntos necesarios para abrochar su primer título en la F1.

Además, esta significó la última carrera de Yuki Tsunoda, quien pierde su lugar tanto en Red Bull (Isack Hadjar) como en Racing Bulls (Arvid Lindblad). Por otro lado, Alpine terminó el año de la peor manera con sus dos coches en el fondo de la parrilla, pero hay grandes expectativas por un 2026 con motor Mercedes.

Resultado del Gran Premio de Abu Dhabi 2025

Max Verstappen (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Fernando Alonso (Aston Martin) Esteban Ocon (Haas) Lewis Hamilton (Ferrari) Oliver Bearman (Haas) Lance Stroll (Aston Martin) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Carlos Sainz (Williams) Yuki Tsunoda (Red Bull) Kimi Antonelli (Mercedes) Alexander Albon (Williams) Isack Hadjar (Racing Bulls) Liam Lawson (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine)

Lando Norris celebra en Abu Dhabi (GETTY IMAGES)

Tabla del Mundial de Pilotos 2025

Lando Norris (McLaren) – 423 | CAMPEÓN Max Verstappen (Red Bull Racing) – 421 Oscar Piastri (McLaren) – 410 George Russell (Mercedes) – 319 Charles Leclerc (Ferrari) – 242 Lewis Hamilton (Ferrari) – 156 Kimi Antonelli (Mercedes) – 151 Alex Albon (Williams) – 73 Carlos Sainz (Williams) – 64 Fernando Alonso (Aston Martin) – 56 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51 Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 49 Oliver Bearman (Haas) – 43 Esteban Ocon (Haas) – 38 Liam Lawson (Racing Bulls) – 38 Lance Stroll (Aston Martin) – 33 Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) – 32 Pierre Gasly (Alpine) – 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 Franco Colapinto (Alpine) – 0 Jack Doohan (Alpine) – 0

Tabla del Campeonato de Constructores 2025

McLaren – 833 Mercedes – 470 Red Bull Racing – 450 Ferrari – 398 Williams – 137 Racing Bulls – 92 Aston Martin – 89 Haas – 81 Kick Sauber – 68 Alpine – 22

