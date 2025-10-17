¿Qué es una carrera Sprint de la Fórmula 1?

La Fórmula 1 cuenta con dos tipos de carreras: la tradicional y la Sprint. La primera es la cita principal de cada Gran Premio y se corre los domingos. Sin embargo, desde 2021 también se corre la Sprint, una carrera atípica que solamente está presente en seis fechas por año y se lleva a cabo los sábados. A continuación, conoce de qué se trata.

La Sprint es un formato reciente que llegó a la F1 con la intención de sumar espectáculo a lo largo de todo el fin de semana. Se trata de una carrera corta que no tiene paradas obligatorias ni estrategias de neúmaticos. Además, también otorga puntos tanto para el Mundial de Pilotos como para el Campeonato de Constructores.

Al igual que las carreras principales, también posee su propia clasificación, pero el viernes. Por eso, cuando hay un Gran Premio que posee Sprint, el cronograma del fin de semana cambia drásticamente y se desarrolla de la siguiente manera:

Viernes : Práctica Libre 1 y Sprint qualy

: Práctica Libre 1 y Sprint qualy Sábado : Carrera Sprint y Clasificación

: Carrera Sprint y Clasificación Domingo: Carrera

Así se reparten los puntos en la carrera Sprint:

Primer lugar: 8 puntos

Segundo lugar: 7 puntos

Tercer lugar: 6 puntos

Cuarto lugar: 5 puntos

Quinto lugar: 4 puntos

Sexto lugar: 3 puntos

Séptimo lugar: 2 puntos

Octavo lugar: 1 punto

Lando Norris ganó la Sprint de Miami 2025 (Getty Images)

Las carreras Sprint de la temporada 2025 de la F1

GP China | Ganador: Lewis Hamilton (Ferrari)

GP Miami | Ganador: Lando Norris (McLaren)

GP Bélgica | Ganador: Max Verstappen (Red Bull)

GP Estados Unidos – 18 de octubre

GP Brasil – 8 de noviembre

GP Qatar – 29 de noviembre

