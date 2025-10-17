Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

¿Qué es una carrera Sprint de la Fórmula 1?

Conoce a lujo de detalle de qué se trata este nuevo formato que debutó en 2021 y que llegó para quedarse.

Por Leandro Barraza

Carrera sprint de la Fórmula 1 en el GP de Estados Unidos
© GETTY IMAGESCarrera sprint de la Fórmula 1 en el GP de Estados Unidos

La Fórmula 1 cuenta con dos tipos de carreras: la tradicional y la Sprint. La primera es la cita principal de cada Gran Premio y se corre los domingos. Sin embargo, desde 2021 también se corre la Sprint, una carrera atípica que solamente está presente en seis fechas por año y se lleva a cabo los sábados. A continuación, conoce de qué se trata.

Publicidad

La Sprint es un formato reciente que llegó a la F1 con la intención de sumar espectáculo a lo largo de todo el fin de semana. Se trata de una carrera corta que no tiene paradas obligatorias ni estrategias de neúmaticos. Además, también otorga puntos tanto para el Mundial de Pilotos como para el Campeonato de Constructores.

Al igual que las carreras principales, también posee su propia clasificación, pero el viernes. Por eso, cuando hay un Gran Premio que posee Sprint, el cronograma del fin de semana cambia drásticamente y se desarrolla de la siguiente manera:

  • Viernes: Práctica Libre 1 y Sprint qualy
  • Sábado: Carrera Sprint y Clasificación
  • Domingo: Carrera
Publicidad
Lewis Hamilton fue tajante sobre los rumores de Christian Horner a Ferrari

ver también

Lewis Hamilton fue tajante sobre los rumores de Christian Horner a Ferrari

Así se reparten los puntos en la carrera Sprint:

  • Primer lugar: 8 puntos
  • Segundo lugar: 7 puntos
  • Tercer lugar: 6 puntos
  • Cuarto lugar: 5 puntos
  • Quinto lugar: 4 puntos
  • Sexto lugar: 3 puntos
  • Séptimo lugar: 2 puntos
  • Octavo lugar: 1 punto
Lando Norris ganó la Sprint de Miami 2025 (Getty Images)

Lando Norris ganó la Sprint de Miami 2025 (Getty Images)

Las carreras Sprint de la temporada 2025 de la F1

  • GP China | Ganador: Lewis Hamilton (Ferrari)
  • GP Miami | Ganador: Lando Norris (McLaren)
  • GP Bélgica | Ganador: Max Verstappen (Red Bull)
  • GP Estados Unidos – 18 de octubre
  • GP Brasil – 8 de noviembre
  • GP Qatar – 29 de noviembre
Publicidad
leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
Presidente de Tigres adelanta el adiós de un histórico: "Llegará el momento..."
Club Tigres

Presidente de Tigres adelanta el adiós de un histórico: "Llegará el momento..."

Resultado de la Clasificación Sprint del GP de Estados Unidos 2025
FÓRMULA 1

Resultado de la Clasificación Sprint del GP de Estados Unidos 2025

¿Chivas vs. Mazatlán va por TV abierta? Qué canal transmite el juego del Apertura 2025
Liga MX

¿Chivas vs. Mazatlán va por TV abierta? Qué canal transmite el juego del Apertura 2025

¿Santos Laguna vs. Club León va por TV abierta? Qué canal transmite EN VIVO el juego del Apertura 2025
Liga MX

¿Santos Laguna vs. Club León va por TV abierta? Qué canal transmite EN VIVO el juego del Apertura 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo