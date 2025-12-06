El campeón de la Fórmula 1 2025 se define este domingo en el Gran Premio de Abu Dhabi. Los únicos pilotos que llegan con chances de coronar son Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri, pero el más sólido para esta última carrera parece ser el neerlandés de Red Bull Racing tanto en consistencia como en lo mental.

Publicidad

Publicidad

‘Mad Max’ ha ganado los últimos cuatro campeonatos y, cuando parecía que no podría luchar con McLaren esta temporada, un gran envión post receso de verano y un garrafal error del equipo papaya en Las Vegas hizo que llegue con serias chances de ser pentacampeón al GP de Abu Dhabi.

Max Verstappen con el trofeo del GP de Abu Dhabi 2023 (GETTY IMAGES)

¿Quién es campeón si Max Verstappen gana la carrera del GP de Abu Dhabi?

Una victoria de Max Verstappen no le garantiza obtener el campeonato 2025 de la Fórmula 1. Por el contrario, aún ganando, el neerlandés necesita que Lando Norris cruce la meta cuarto o peor. En caso de que el piloto británico consiga un podio, no hay nada que Verstappen pueda hacer para quitarle el título.

Publicidad

Publicidad

No obstante, hay otras dos combinaciones que le permitirían a Max ganar el Mundial de Pilotos incluso sin ser primero en la carrera de Abu Dhabi:

Verstappen 2° + Norris 8° o peor = Verstappen campeón

Verstappen 3° + Norris 9° o peor = Verstappen campeón

ver también ¡Tsunoda se queda sin asiento! Este será el nuevo compañero de Verstappen en Red Bull

Parrilla de salida del Gran Premio de Abu Dhabi 2025

Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Fernando Alonso (Aston Martin) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Esteban Ocon (Haas) Isack Hadjar (Racing Bulls) Yuki Tsunoda (Red Bull) Oliver Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Liam Lawson (Racing Bulls) Kimi Antonelli (Mercedes) Lance Stroll (Aston Martin) Lewis Hamilton (Ferrari) Alexander Albon (Williams) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine)

Publicidad

Publicidad

En síntesis