¡Tsunoda se queda sin asiento! Este será el nuevo compañero de Verstappen en Red Bull

Fin del misterio en Red Bull. La empresa de bebidas energéticas sigue sin confirmar sus alineaciones titulares para la temporada 2026 de la Fórmula 1, pero este lunes la prensa dio a conocer quiénes fueron los pilotos elegidos para el próximo curso y se espera que el anuncio oficial por parte de las dos escuderías sea el martes.
El periodista neerlandés Erik van Haren informó esta mañana a través de su cuenta de X: “Definitivo: Isack Hadjar en 2026 nuevo compañero de equipo de Max Verstappen en Red Bull. Liam Lawson se queda en Racing Bulls y tendrá a Arvid Lindblad como compañero de equipo. Yuki Tsunoda pierde su asiento en F1, por lo tanto. Se espera confirmación el martes”.
De esta manera, Max Verstappen tendrá un nuevo compañero a partir de 2026 y ya son tres pilotos desde que se fue Checo Pérez: Liam Lawson, Yuki Tsunoda y ahora Isack Hadjar. En tanto, el otro beneficiado en este movimiento de fichas fue Arvid Lindblad, promesa de 18 años que tendrá su primera experiencia en la F1 de la mano de Racing Bulls.
El oriundo de Reindo Unido es uno de los favoritos de Helmut Marko -asesor de Red Bull- y ya había mostrado cosas interesantes en Prácticas Libres, donde llegó a marcar mejor tiempo que Tsunoda, quien deberá decidir qué hacer con su carrera dentro del automovilismo. Ahora solo falta el anuncio oficial por parte de los dos equipos.
Parrilla de pilotos confirmada para la F1 2026
- McLaren: Lando Norris – Oscar Piastri
- Ferrari: Charles Leclerc – Lewis Hamilton
- Red Bull: Max Verstappen – Isack Hadjar
- Mercedes: George Russell – Kimi Antonelli
- Aston Martin: Fernando Alonso – Lance Stroll
- Alpine: Pierre Gasly – Franco Colapinto
- Racing Bulls: Liam Lawson – Arvid Lindblad
- Haas: Oliver Bearman – Esteban Ocon
- Williams: Alexander Albon – Carlos Sainz
- Cadillac: Checo Pérez – Valtteri Bottas
- Audi: Nico Hülkenberg – Gabriel Bortoleto
