¡Tsunoda se queda sin asiento! Este será el nuevo compañero de Verstappen en Red Bull

Fin del misterio en Red Bull. La empresa de bebidas energéticas sigue sin confirmar sus alineaciones titulares para la temporada 2026 de la Fórmula 1, pero este lunes la prensa dio a conocer quiénes fueron los pilotos elegidos para el próximo curso y se espera que el anuncio oficial por parte de las dos escuderías sea el martes.

El periodista neerlandés Erik van Haren informó esta mañana a través de su cuenta de X: “Definitivo: Isack Hadjar en 2026 nuevo compañero de equipo de Max Verstappen en Red Bull. Liam Lawson se queda en Racing Bulls y tendrá a Arvid Lindblad como compañero de equipo. Yuki Tsunoda pierde su asiento en F1, por lo tanto. Se espera confirmación el martes”.

Información de Erik van Haren en su cuenta de X

De esta manera, Max Verstappen tendrá un nuevo compañero a partir de 2026 y ya son tres pilotos desde que se fue Checo Pérez: Liam Lawson, Yuki Tsunoda y ahora Isack Hadjar. En tanto, el otro beneficiado en este movimiento de fichas fue Arvid Lindblad, promesa de 18 años que tendrá su primera experiencia en la F1 de la mano de Racing Bulls.

El oriundo de Reindo Unido es uno de los favoritos de Helmut Marko -asesor de Red Bull- y ya había mostrado cosas interesantes en Prácticas Libres, donde llegó a marcar mejor tiempo que Tsunoda, quien deberá decidir qué hacer con su carrera dentro del automovilismo. Ahora solo falta el anuncio oficial por parte de los dos equipos.

Parrilla de pilotos confirmada para la F1 2026

McLaren : Lando Norris – Oscar Piastri

: Lando Norris – Oscar Piastri Ferrari : Charles Leclerc – Lewis Hamilton

: Charles Leclerc – Lewis Hamilton Red Bull : Max Verstappen – Isack Hadjar

: Max Verstappen – Isack Hadjar Mercedes : George Russell – Kimi Antonelli

: George Russell – Kimi Antonelli Aston Martin : Fernando Alonso – Lance Stroll

: Fernando Alonso – Lance Stroll Alpine : Pierre Gasly – Franco Colapinto

: Pierre Gasly – Franco Colapinto Racing Bulls : Liam Lawson – Arvid Lindblad

: Liam Lawson – Arvid Lindblad Haas : Oliver Bearman – Esteban Ocon

: Oliver Bearman – Esteban Ocon Williams : Alexander Albon – Carlos Sainz

: Alexander Albon – Carlos Sainz Cadillac : Checo Pérez – Valtteri Bottas

: Checo Pérez – Valtteri Bottas Audi: Nico Hülkenberg – Gabriel Bortoleto

En síntesis

Isack Hadjar será compañero de Max Verstappen en Red Bull para la temporada 2026.

será compañero de en para la temporada 2026. Liam Lawson acompañará al debutante Arvid Lindblad en la escudería Racing Bulls .

acompañará al debutante en la escudería . Yuki Tsunoda pierde su asiento y el anuncio oficial se espera para este martes.

