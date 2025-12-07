Ya es un hecho: Max Verstappen no se consagró campeón de la Fórmula 1 en 2025. Luego de cuatro títulos consecutivos con Red Bull, su hegemonía llegó a su fin -al menos por ahora- tras el tercer puesto de Lando Norris en el Gran Premio de Abu Dhabi que le aseguró el título.

McLaren tuvo el mejor coche este año y todo apuntaba a que uno de sus pilotos iba a terminar en lo más alto en 2026. Ahora bien, este triunfo de Norris no solo impactó en la lista de ganadores de la F1, sino también en los dorsales de la próxima temporada.

Como es sabido,la Máxima le otorga el número 1 al campeón. Por eso, ese dorsal se le quitará a Max Verstappen en 2026 y pasará a ser vestido por Lando Norris . Es entonces que surge la incógnita sobre el próximo número del neerlandés a partir de la siguiente temporada.

¿Qué número utilizará Verstappen en 2026?

Max Verstappen solía utilizar el 33 antes de convertirse en campeón del mundo y ahora, tras cuatro años, no habría debe elegir si vestir el mismo dorsal o inclinarse por otro. De hecho, luego de la carrera en Abu Dhabi la prensa le preguntó si volvería al mítico 33, a lo que Max contestó: “Probablemente no, todavía lo estoy pensando”.

Max Verstappen, con el dorsal 33, en la temporada 2019 (GETTY IMAGES)

