El piloto japonés será el gran ausente del fin de semana en Bakú. El motivo por el que no verá actividad.

El Gran Premio de Azerbaiyán 2026 contará con una parrilla con cambios contemplando cómo había estado compuesta en las anteriores carreras de la temporada. La principal novedad será la ausencia de Yuki Tsunoda, quien no tendrá acción este fin de semana en Bakú tal como lo venía haciendo las pasadas semanas en el Campeonato.

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Sin embargo, la marginación del corredor japonés era un movimiento que tarde o temprano se terminaría dando. El asiático estaba ocupando transitoriamente el lugar de Liam Lawson en Racing Bulls, mientras que a este le tocó reemplazar a Isaac Hadjar en Red Bull Racing. En este circuito, todo vuelve a como estaba dispuesto desde el inicio de la temporada.

El enroque en las escuderías se había producido ya que Isaac Hadjar había estado fuera por una fractura en la muñeca, que lo obligó a estar de baja por cerca de un mes. Sin embargo, tras decir no operarse, tuvo una rehabilitación express y volverá a manejar para Red Bull, regresando Lawson a Racing Bulls y Yuki Tsunoda a su lugar de suplente.

Tsunoda en su turno de suplir a Lawson [Foto: Getty]

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En esta temporada, Yuki Tsunoda cumple el rol de piloto de pruebas y reserva oficial tanto de Red Bull como de Racing Bulls, sin un lugar fijo en la parrilla de la Fórmula 1. De esta manera, no participará del Gran Premio de Azerbaiyán 2026, retornará a su función institucional y quedará a disposición por si alguno de los equipos vuelve a necesitarlo.

Durante las tres carreras de la Fórmula 1 que le tocó participar en las últimas semanas, Yuki Tsunoda sólo pudo sumar puntos para Racing Bulls en una sola de ellas. Primero, finalizó en el 11° lugar en el GP de Países Bajos, luego terminó en el 10° lugar en el GP de Italia (ganó un punto), y finalmente acabó en la 14° posición en el último GP de España.

Bajo estas circunstancias, con la ausencia de Yuki Tsunoda, así serán las alineaciones de los equipos para el GP de Azerbaiyán 2026 de la F1 en Bakú:

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