En esta nota, te adjuntamos la programación completa de la contienda que se viene para los pilotos.

Luego del receso del pasado fin de semana después de Madrid, la Fórmula 1 regresa con la decimosexta jornada la presente temporada del Campeonato Mundial. Se viene el Gran Premio de Azerbaiyán 2026, que será la décima edición de este circuito considerando aquella carrera inaugural cuando aún se llamaba “GP de Europa”.

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El GP de Azerbaiyán 2026, tal como sucede tradicionalmente, tendrá lugar en su majestuosa ciudad de Bakú, la moderna capital del país, que ha sido escenario de días históricos. Esta metrópolis ha ganado proyección internacional en los últimos años, sobre todo desde el desembarco de la F1 y todo lo que se construyó alrededor de la plataforma.

Bakú cuenta con un circuito callejero desafiante para los pilotos y divertido para los fans. Combina una recta principal enorme donde los monoplazas pueden alcanzar velocidades inauditas con curvas hiper estrechas donde no hay margen de error. Todo se presta al caos y a la sorpresa, lo que vuelve esta pista una de las más atractivas de la Fórmula 1.

El estilo ‘medieval-moderno’ de Bakú sale a la cancha [Foto: Getty]

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Este Gran Premio tendrá una modificación sustancial respecto a otros circuitos de la temporada: se correrá jueves, viernes y sábado desde este jueves 24 de septiembre. El domingo no habrá actividad en Bakú 2026, por lo que ya el sábado se conocerán los resultados de Azerbaiyán para sumar el Campeonato de Pilotos y al de Constructores.

Este jueves 24 de septiembre se realizará la Práctica 1 a partir de las 02.30 horas del Centro de México, por lo que los seguidores de la Fórmula 1 deberán quedarse despiertos. Posteriormente, en el segundo turno del día, los pilotos saldrán a la pista para hacer la Práctica 2, que se llevará a cabo desde las 06.00 horas del Centro de México.

Al día siguiente, el viernes 25 de septiembre, será el turno de participar en la Práctica 3 para afinar los últimos detalles de los autos y de la pista, a las 02.30 hora CDMX. Sin lugar para una Sprint ni Qualy Sprint, en la segunda tanda de acción habrá Clasificación para la carrera, que comenzará a partir de las 06.00 hora CDMX allí en Bakú.

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Por último, el sábado 26 de septiembre tomará lugar el escenario principal y el plato más esperado del GP de Azerbaiyán 2026: la carrera. El momento más ansiado de esta fecha de la Fórmula 1 dará inicio a partir de las 05.00 horas del Centro de México, uno de los más tempraneros del año. Será una prueba de resistencia para los fanáticos.

Dónde ver el GP de Azerbaiyán 2026 en México:

El Gran Premio que se disputará este jueves, viernes y sábado en Bakú se podrá ver en suelo mexicano a través de la pantalla de SKY Sports, por medio de Izzi y SKY. Además, en México y en todo Latinoamérica la actividad de este popular circuito se podrá sintonizar a través de la plataforma oficial de streaming de F1 TV Pro.