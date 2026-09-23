Arranca una nueva fecha de la F1 y nos adentramos en el orden actualizado de corredores.

Este jueves 24 de septiembre los pilotos comenzarán a competir en el decimosexto circuito de la temporada: es la hora de correr en el GP de Azerbaiyán 2026. Bakú volverá a ser el centro de la escena con tres prácticas libres, una clasificación y una carrera durante tres días consecutivos, sin sprint ni qualy sprint aquí.

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En este nuevo Gran Premio, continuará la pelea por el campeonato de pilotos de la Fórmula 1, en busca de conocer quién será el campeón de esta temporada para derrocar a Lando Norris. Llegada esta instancia de la temporada, todavía hay nueve corredores con posibilidades matemáticas de conquistar el título individual, con el británico incluido.

Actualmente, el italiano Kimi Antonelli marcha líder de la tabla con 292 puntos, en una temporada fenomenal que lo coloca como el gran favorito por bastante diferencia. Sin embargo, por detrás aparecen nombres fuertes como Verstappen, Hamilton, Russell, Leclerc y otros tantos que aún aspiran a ser campeones para el final del 2026.

Kimi viene de ganar el GP de Madrid [Foto: Getty]

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Del otro lado de la tabla, el mexicano Sergio Pérez aún no tiene ni un solo punto en esta temporada y es su gran cuenta pendiente. Junto a su compañero Valtteri Bottas y también Lance Stroll, son los tres únicos pilotos que aún no han sumado hasta antes de este GP de Azerbaiyán 2026. Hoy dependen de un milagro pero no pierden la fé.

Así está el campeonato de pilotos previo al GP de Azerbaiyán 2026:

Esta es la tabla actualizada con todos los corredores en orden según su performance en lo que va de la temporada, junto a sus puntos ganados:

Kimi Antonelli (Mercedes) – 292 puntos. George Russell (Mercedes) – 211 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 191 puntos. Lando Norris (McLaren) – 186 puntos. Charles Leclerc (Ferrari) – 167 puntos. Max Verstappen (Red Bull Racing) – 145 puntos. Oscar Piastri (McLaren) – 120 puntos. Isack Hadjar (Red Bull Racing) – 71 puntos. Liam Lawson (Racing Bulls) – 59 puntos. Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 31 puntos. Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos. Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos. Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos. Nico Hülkenberg (Audi) – 7 puntos. Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos. Alexander Albon (Williams) – 5 puntos. Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos. Fernando Alonso (Aston Martin) – 3 puntos. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos.