Quién pelea HOY sábado 5 de septiembre de 2026 en box: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

Revisa la acción más destacada de este fin de semana para que no te pierdas de nada.

Está todo listo para uno de los fines de semana más esperados del año. Este sábado 5 de septiembre el público podrá disfrutar de una cartelera plagada de estrellas que culminará con una contienda que pondrá cara a cara a dos de los grandes animadoras del deporte en la actualidad.

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Las protagonistas más importantes del día serán Flora Pili vs. Katie Taylor. Entre la estrella británica, la leyenda que busca despedirse del deporte por la puerta grande como Taylor y su retadora, estará en juego el trono unificado del peos ligero, por lo que la expectativa de los aficionados es disfrutar de una contienda de alto voltaje, alejada del aburrimiento.

El inicio de la jornada está previsto para las 12:00hs del Centro de México, 13:00hs de Bogotá y 15:00hs de Buenos Aires, aunque la pelea estelar se espera para las 16:00hs de CDMX. Toda la jornada del día podrá ser seguida de principio a fin mediante DAZN de manera exclusiva.

Las peleas más destacadas de este sábado 5 de septiembre:

Bobbi Fllod vs. Jack Swallow | Peso super welter

| Peso super welter Paul Ryan vs. Paddy Gallagher | Peso medio

| Peso medio Molly McCann vs. Sylwia Doligala | Peso gallo

| Peso gallo Joe McGrail vs. Matthew Boreland | Peso supergallo

| Peso supergallo Taylor Bevan vs. Emmet Brennan | Peso supermedio

| Peso supermedio Paddy Donovan vs. Tyrone McKenna | Peso welter

| Peso welter David Allen vs. Thomas Carty | Peso pesado

| Peso pesado Flora Pili vs. Katie Taylor | Peso ligero

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En síntesis