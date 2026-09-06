Atlas no pudo sostener la ventaja frente a Atlante y terminó empatando 1-1 en el Estadio Jalisco en el partido de este sábado por el Apertura 2026. Luego del encuentro, Hernán Crespo analizó el encuentro pero también se encargó de hacer saber su opinión acerca del estado del terreno.

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Los Rojinegros venían de perder por 3-1 con Querétaro en la jornada pasada de la Liga MX y tenían la idea de recuperarse dándole una alegría a los aficionados. Sin embargo, Atlas no pudo derrotara al equipo de Miguel Herrera y ahora quedó 5° en la clasificación.

La palabra de Hernán Crespo

En la conferencia de prensa, Hernán Crespo se mostró crítico por el mal campo de juego: “El campo no está ayudando demasiado, no ayudó a ninguno de los dos, pero para tener el estilo y la idea que tenemos necesitamos un buen campo de juego. Pero bueno, es lo que hay, lo aceptamos y no pasa nada. Me gustaría jugar en un campo mejor, pero está bien, es lo que hay, se acepta, nos tenemos que adaptar porque estamos hablando de jugadores de altísimo nivel”.

“Pero sí seguramente podemos hacer las cosas mejor. Me parece que nos faltó ser un poco más precisos en zona de gol, en el último pase. Estábamos construyendo muy bien, la idea es sostenerlo la mayor parte del tiempo posible. Claramente yo pretendo mucho más del equipo y mucho más de cada uno. Ahora, estamos en el buen camino, porque claramente estamos buscando una línea diferente a lo que se venía haciendo”, agregó Hernán Crespo.

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"El campo no está ayudando, no ayudó a ninguno de los dos. Me gustaría jugar en un campo mejor, pero está bien, es lo que hay, se acepta”.



Crespo confiesa que las condicones de la cancha no son del todo favorables. pic.twitter.com/LZOnffAznZ — PressPort (@PressPortmx) September 6, 2026

Por último, el técnico de Atlas manifestó que su idea no es ni mejor ni peor a lo que se vio con Diego Cocca: “No es ni mejor ni peor, simplemente es una idea desde el balón, jugar en campo rival, ser protagonistas y creo que lo logramos. Probablemente, hay algunos que se tienen que adaptar un poquito más. Pecamos de imprecisiones en algunos momentos, pero lo bueno es que la actitud, la voluntad, las ganas de trabajar el partido están”.

El próximo partido de Atlas

Después de empatar con Atlante, ahora los Zorros tendrán una semana para prepararse para el duelo contra Toluca en el Nemesio Díez. Por lo tanto será un partido muy difícil y en un terreno complicado y será una prueba exigente para los Rojinegros.

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En síntesis