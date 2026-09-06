Dónde ver EN VIVO Club León vs. América por la Leagues Cup 2026: canales de TV y streaming online

Club León y América se enfrentan este domingo 6 de septiembre por el tercer puesto de la Leagues Cup 2026. Conoce el horario, canal de TV y plataforma de streaming para ver el partido en vivo en México.

Club León y las Águilas del América miden fuerzas este domingo 6 de septiembre en la definición por el tercer puesto de la Leagues Cup 2026. La pelota comenzará a rodar en punto de las 16:00 horas (tiempo del Centro de México) en el Shell Energy Stadium, ubicado en Houston, Texas.

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Más allá del honor deportivo por subirse al podio del certamen binacional, ambos clubes mexicanos disputan un boleto directo a la próxima edición de la Copa de Campeones de la Concacaf, lo que le otorga un plus de alta intensidad a este duelo.

¿Por dónde ver el partido en México?

El compromiso entre la Fiera y el conjunto azulcrema se transmitirá de forma exclusiva a través de la señal en directo de Apple TV, mediante la suscripción al MLS Season Pass. A diferencia de otros cotejos de la fase final, esta batalla entre clubes de la Liga MX no contará con cobertura en señal abierta nacional por televisión convencional.

La actualidad de ambos equipos

El cuadro esmeralda llega golpeado tras caer en semifinales por 3-1 ante los Diablos Rojos del Toluca. La Fiera busca sacudirse ese trago amargo para asegurar su clasificación internacional antes de retomar su camino en el torneo Apertura 2026.

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Por su parte, el equipo dirigido por Guillermo Almada no pudo concretar el pase a la gran final tras tropezar en la antesala frente a los Rayados de Monterrey. Las Águilas saldrán a la cancha con lo mejor de su plantilla disponible para despedirse del certamen norteamericano con un triunfo clave.

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