Así quedó la tabla de posiciones y de goleo de la Liga MX tras el empate de Tigres UANL

Este sábado continuó la Jornada 7 del Apertura 2026 en la Liga MX. Tigres UANL recibió a Necaxa con la misión de ganar, pero los Rayos sorprendieron al dueño de casa y el encuentro culminó con un duro y disputado 1-1. De esta manera, todo se movió en la tabla general y de goleo tras un nuevo resultado sorprendente.

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La visita se colocó en ventaja luego de que Owen González aprovechara un rebote dentro del área chica para empujar el balón hacia el fondo de la red. Los Rayos jugaban mejor, pero el dueño de casa comenzó a presionar y alcanzó la igualdad luego de un tanto de Rodrigo Aguirre a los 40 minutos.

En este contexto, Tigres quedó en el puesto 15 con apenas 6 puntos y se mantiene en la parte baja de la tabla de posiciones, mientras que Necaxa alcanzó la línea de las 8 unidades e intenta salir a flote bajo la dirección técnica de Martín Varini.

En la tabla de goleo, Salomón Rondón continúa intratable. El venezolano convirtió en la victoria de Pachuca ante Juárez este viernes y llegó a los 7 gritos en la misma cantidad de jornadas, lo que demuestra lo bien que le está sentando la segunda parte del año al centrodelantero sudamericano.

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Tabla de posiciones de la Liga MX

Tabla de goleo de la Liga MX

En síntesis

Tigres UANL empató 1-1 frente a Necaxa en la Jornada 7 del Apertura 2026.

empató 1-1 frente a Necaxa en la Jornada 7 del Apertura 2026. Owen González y Rodrigo Aguirre anotaron los goles en la primera mitad del partido.

y Rodrigo Aguirre anotaron los goles en la primera mitad del partido. Tigres UANL ocupa la posición 15 de la tabla general con solo 6 puntos.