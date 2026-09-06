Toluca y Rayados se enfrentan en la gran final de la Leagues Cup. La información de cómo ver el partido en México.

Toluca y Rayados disputan este domingo 6 de septiembre la Gran Final de la Leagues Cup 2026. El decisivo encuentro entre clubes mexicanos dará inicio a las 19:15 hs (tiempo del centro de México) en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas.

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Por primera vez en la era moderna de la Leagues Cup, el título se definirá en un duelo entre dos equipos mexicanos luego de que ambos equipos superaran la fase semifinal.

¿Por dónde ver el partido en México?

Por suerte para los aficionados, el partido entre Toluca y Rayados de este domingo 6 de septiembre por la final de la Leagues Cup es transmitido por televisión abierta tanto por Canal Nueve como por Imagen Televisión.

Televisión Abierta: Transmitido en directo por la señal de Canal Nueve e Imagen Televisión .

Transmitido en directo por la señal de . Streaming Online: Disponible globalmente a través del MLS Season Pass en Apple TV.

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La actualidad de ambos equipos

Toluca, bajo la dirección técnica de Antonio Mohamed, llega tras vencer 2-0 a Club León en la semifinal con un sólido desempeño defensivo, hilando partidos sin recibir gol. El conjunto escarlata cuenta con el liderazgo ofensivo de Federico Viñas y Helinho para conquistar el título internacional.

Monterrey, dirigidos por Matías Almeyda, aseguró su lugar en la Gran Final tras superar a Club América en una definición por penales en semifinales. Rayados se ha caracterizado por su contundencia en los minutos finales durante la competencia, guiados al ataque por Hugo Cuypers y Lucas Ocampos.

En síntesis

Toluca y Rayados juegan la final de la Leagues Cup este domingo 6 de septiembre.

juegan la final de la Leagues Cup este domingo 6 de septiembre. La transmisión en México será por televisión abierta en Canal Nueve e Imagen Televisión .

e . El partido se disputará en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas.