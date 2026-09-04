Con Oscar Perea, Edwin Cerrillo y Miguel Borja a disposición del cuerpo técnico, Carlos Álvarez se transformará en el cuarto refuerzo del América para este segundo semestre. El gigante mexicano sorprendió a todos con su último movimiento de mercado y abrochó la incorporación de un talento que extrañarán mucho en España.

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El esperado fichaje de las ‘Águilas’ llegará este fin de semana a México para someterse a la revisión médica, firma de contrato y presentación como nuevo jugador del América. El vuelo del español estará aterrizando en la capital en las próximas horas y será escoltado por las autoridades de la institución hasta las instalaciones de Coapa.

En las últimas horas, a todo lo que fuimos conociendo de la cara nueva del cuadro azulcrema se le han sumado nuevos detalles que reveló León Lecanda, reportero de ESPN. En primer lugar, confirmó que la operación tendrá un costo total de ¡7 millones de dólares! que América le acabará pagando al Levante por la compra de la ficha.

Álvarez junto al Levante antes de llegar al Ame [Foto: Getty]

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Ahora bien, considerando que hace un año estaba cotizado en 25 millones, lo que las ‘Águilas’ gastarán en traerlo parece una ganga. Su nuevo vínculo con el club se extenderá por tres años, hasta mediados del 2029, asegurándose así tener a Carlos Álvarez a largo plazo. Benfica habría perdido la carrera con América para ficharlo, según la fuente.

La ‘mala’ noticia dentro de todo lo bueno de este gran refuerzo que cerró la institución tiene que ver con verlo jugar. De acuerdo al corresponsal televisivo, Carlos Álvarez no debutará sino hasta fines de septiembre. Esta situación tiene que ver con lo mismo que Borja, el período de adaptación a la altura, a la ciudad y al equipo en general.

Bajo estas circunstancias, el primer partido del mediocampista ofensivo español como futbolista azulcrema podría ser el 27 de septiembre ante Necaxa en el Estadio Victoria. Previamente, salvo un cambio de planes del cuerpo técnico, Carlos Álvarez se ausentaría en los juegos ante León (Leagues Cup), Cruz Azul y Chivas (Apertura 2026).

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Los números de Carlos Álvarez en el Levante de España:

Previo a llegar al América, el virtuoso mediocentro llegó a disputar 105 partidos en total con la camiseta del Levante, contribuyendo con 14 goles y 14 asistencias en 7439 minutos. Anteriormente, sólo tuvo otros dos pasos en su carrera: pocos partidos en el Sevilla de la Liga Española y unos cuantos en el Sevilla Atlético de la Segunda Federación. ¿Cómo le irá en la Liga MX?