Kimi Antonelli ganó el GP de Italia 2026: así quedaron las tablas de posiciones de la F1

El piloto italiano se impuso en Monza tras haber largado desde la 19° posición y se asentó en lo más alto de la tabla.

Y un día el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 volvió a tener como ganador a un piloto local. Andrea Kimi Antonelli hizo historia al remontar desde el P19 y se quedó con la victoria en el Autódromo de Monza por primera vez en su carrera.

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De esta manera, Antonelli le sacó siete puntos más a su compañero de equipo -George Russell- en la lucha por el campeonato. El piloto mexicano Checo Pérez, por su parte, acabó 18° en una difícil carrera para Cadillac.

Resultado de la carrera del GP de Italia 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Pierre Gasly (Alpine) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Franco Colapinto (Alpine) Yuki Tsunoda (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Audi) Nico Hülkenberg (Audi) Carlos Sainz (Williams) Liam Lawson (Red Bull) Oliver Bearman (Haas) Esteban Ocon (Haas) Alex Albon (Williams) Checo Perez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin) – DNF Fernando Alonso (Aston Martin) – DNF Charles Leclerc (Ferrari) – DNF

Top 10 del GP de Italia 2026 (@F1)

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Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos

Kimi Antonelli (Mercedes) – 267 puntos George Russell (Mercedes) – 201 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 191 puntos Lando Norris (McLaren) – 171 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 155 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 127 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 116 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 71 puntos Liam Lawson (Racing Bulls/Red Bull) – 51 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 29 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 21 puntos Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 6 puntos Alexander Albon (Williams) – 5 puntos Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 3 puntos Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

Tabla de posiciones del Campeonato de Constructores