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Fórmula 1

Kimi Antonelli ganó el GP de Italia 2026: así quedaron las tablas de posiciones de la F1

El piloto italiano se impuso en Monza tras haber largado desde la 19° posición y se asentó en lo más alto de la tabla.

Kimi Antonelli ganó el Gran Premio de Italia 2026
© Getty ImagesKimi Antonelli ganó el Gran Premio de Italia 2026

Y un día el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 volvió a tener como ganador a un piloto local. Andrea Kimi Antonelli hizo historia al remontar desde el P19 y se quedó con la victoria en el Autódromo de Monza por primera vez en su carrera.

De esta manera, Antonelli le sacó siete puntos más a su compañero de equipo -George Russell- en la lucha por el campeonato. El piloto mexicano Checo Pérez, por su parte, acabó 18° en una difícil carrera para Cadillac.

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Resultado de la carrera del GP de Italia 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes)
  2. George Russell (Mercedes)
  3. Max Verstappen (Red Bull)
  4. Lando Norris (McLaren)
  5. Oscar Piastri (McLaren)
  6. Lewis Hamilton (Ferrari)
  7. Pierre Gasly (Alpine)
  8. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  9. Franco Colapinto (Alpine)
  10. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)
  11. Gabriel Bortoleto (Audi)
  12. Nico Hülkenberg (Audi)
  13. Carlos Sainz (Williams)
  14. Liam Lawson (Red Bull)
  15. Oliver Bearman (Haas)
  16. Esteban Ocon (Haas)
  17. Alex Albon (Williams)
  18. Checo Perez (Cadillac)
  19. Valtteri Bottas (Cadillac)
  20. Lance Stroll (Aston Martin) – DNF
  21. Fernando Alonso (Aston Martin) – DNF
  22. Charles Leclerc (Ferrari) – DNF
Top 10 del GP de Italia 2026 (@F1)

Top 10 del GP de Italia 2026 (@F1)

Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 267 puntos
  2. George Russell (Mercedes) – 201 puntos
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) – 191 puntos
  4. Lando Norris (McLaren) – 171 puntos
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 155 puntos
  6. Max Verstappen (Red Bull) – 127 puntos
  7. Oscar Piastri (McLaren) – 116 puntos
  8. Isack Hadjar (Red Bull) – 71 puntos
  9. Liam Lawson (Racing Bulls/Red Bull) – 51 puntos
  10. Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos
  11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 29 puntos
  12. Franco Colapinto (Alpine) – 21 puntos
  13. Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos
  14. Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
  15. Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
  16. Nico Hülkenberg (Audi) – 6 puntos
  17. Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
  18. Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
  19. Fernando Alonso (Aston Martin) – 3 puntos
  20. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto
  21. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  22. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  23. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
Ver también

Isack Hadjar tampoco corre el GP de Italia de la F1 y ya tiene fecha de regreso

Tabla de posiciones del Campeonato de Constructores

  • Mercedes – 468 puntos
  • Ferrari – 346 puntos
  • McLaren – 287 puntos
  • Red Bull Racing – 204 puntos
  • Racing Bulls – 75 puntos
  • Alpine – 62 puntos
  • Haas – 21 puntos
  • Audi – 16 puntos
  • Williams – 11 puntos
  • Aston Martin – 3 puntos
  • Cadillac – 0 puntos
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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