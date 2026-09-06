Víctor Vucetich se acuerda de Rayados de Monterrey a una semana del clásico con Tigres: “Voy a…”

El experimentado entrenador no emitió el hecho de enfrentarse al club donde construyó parte de su legado en el futbol.

El calendario marca que el próximo sábado 12 de septiembre a partir de las 19:00hs del Centro de México se enfrentarán Rayados de Monterrey y Tigres UANL en el Estadio BBVA. Esto representará el regreso de Víctor Vucetich a Monterrey, lugar del cual nunca se olvida y recuerda cada vez que tiene la oportunidad.

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Tras la igualdad ante Necaxa en casa por 1-1 por la Jornada 7 del Apertura 2026, Vucetich acudió a la rueda de prensa habitual y se expresó sobre varios temas. Entre ellos, se le consultó al DT sobre el hecho de regresar a Rayados, institución en la que ganó dos títulos de Liga MX, un torneo Interliga y un tricampeonato de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Vucetich: no se olvida de Rayados y pide refuerzos

“Sí, yo creo que, sin duda alguna, ya el pensamiento es total contra el equipo de Monterrey. No me queda otro pensamiento que hacer frente, específicamente, hay recuerdos, siempre son gratos recuerdos. Trataremos de hacerlo lo mejor posible. Yo trabajo para Tigres y voy a buscar el resultado para mi equipo. Entonces, es lo único que queda”, expresó Vucetich en rueda de prensa.

Víctor Vucetich volverá a Rayados de Monterrey por un día. (GETTY IMAGES)

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Por otro lado, Vucetich también se expresó sobre el armado de la plantilla. Tras la salida de Ángel Correa a River Plate de Argentina, Tigres continua un reemplazante de quien era uno de sus mejores jugadores y Víctor afirmó que sigue aguardando por dicha estrella capaz de darle un salto de calidad a los Felinos.

“Yo lo estoy esperando hace tres semanas cuando empecé y no se ha podido lograr. Pero hay que tener paciencia y, sobre todo, no podemos contratar por contratar. Tampoco es elegir por la necesidad de que hace falta un centro delantero y hay que traer un centro delantero. Estamos en ese proceso, o sea, es complicado cuando hay ciertas ausencias por lesiones, por expulsión, castigados”, manifestó el DT.

En síntesis

Rayados y Tigres juegan el Clásico Regio el sábado 12 de septiembre en Monterrey.

juegan el Clásico Regio el sábado 12 de septiembre en Monterrey. Víctor Vucetich vuelve al Estadio BBVA tras dirigir anteriormente a Rayados de Monterrey.

vuelve al Estadio BBVA tras dirigir anteriormente a Rayados de Monterrey. Víctor Vucetich confirmó que Tigres busca un reemplazante tras la salida de Ángel Correa.