Charles Leclerc sufrió un duro golpe en la Parabólica de Monza y tuvo que abandonar la carrera como local de Ferrari.

El Gran Premio de Italia comenzó de una manera impactante para Ferrari. En la primera curva después de la largada, Charles Leclerc y Lewis Hamilton se tocaron y este incidente lo llevó al británico a perder algunas posiciones.

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Luego, en el cuarto giro, Charles Leclerc se fue hacia afuera en la Parabólica de Monza y se dio contra el muro a gran velocidad. El piloto monegasco sufrió un golpe duro al punto de que la dirección deportiva de la Fórmula 1 sacó la bandera roja por los restos de destrozó que dejó el accidente.

Por suerte, Charles Leclerc pudo salir del monoplaza sin problemas y no se lo ve con ningún problema físico, aunque obviamente sí al piloto monegasco se lo nota afectado porque Ferrari es local en Monza y los aficionados de la escudería italiana sufrieron esta mala noticia.