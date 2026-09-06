El Gran Premio de Italia comenzó de una manera impactante para Ferrari. En la primera curva después de la largada, Charles Leclerc y Lewis Hamilton se tocaron y este incidente lo llevó al británico a perder algunas posiciones.
Luego, en el cuarto giro, Charles Leclerc se fue hacia afuera en la Parabólica de Monza y se dio contra el muro a gran velocidad. El piloto monegasco sufrió un golpe duro al punto de que la dirección deportiva de la Fórmula 1 sacó la bandera roja por los restos de destrozó que dejó el accidente.
Por suerte, Charles Leclerc pudo salir del monoplaza sin problemas y no se lo ve con ningún problema físico, aunque obviamente sí al piloto monegasco se lo nota afectado porque Ferrari es local en Monza y los aficionados de la escudería italiana sufrieron esta mala noticia.
FORTÍSIMO ACCIDENTE DE LECLERC#F1 #ItalianGP 🇮🇹pic.twitter.com/u1YAXjMEHf— Nachez (@Nachez98) September 6, 2026