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Charles Leclerc chocó en el Gran Premio de Italia y el piloto de Ferrari tuvo que abandonar la carrera

Charles Leclerc sufrió un duro golpe en la Parabólica de Monza y tuvo que abandonar la carrera como local de Ferrari.

Charles Leclerc chocó en Monza
© Getty ImagesCharles Leclerc chocó en Monza

El Gran Premio de Italia comenzó de una manera impactante para Ferrari. En la primera curva después de la largada, Charles Leclerc y Lewis Hamilton se tocaron y este incidente lo llevó al británico a perder algunas posiciones.

Luego, en el cuarto giro, Charles Leclerc se fue hacia afuera en la Parabólica de Monza y se dio contra el muro a gran velocidad. El piloto monegasco sufrió un golpe duro al punto de que la dirección deportiva de la Fórmula 1 sacó la bandera roja por los restos de destrozó que dejó el accidente.

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Por suerte, Charles Leclerc pudo salir del monoplaza sin problemas y no se lo ve con ningún problema físico, aunque obviamente sí al piloto monegasco se lo nota afectado porque Ferrari es local en Monza y los aficionados de la escudería italiana sufrieron esta mala noticia.

Patricio Hechem
Patricio Hechem
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