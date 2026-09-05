¿Dará un paso al costado? El futuro de Miguel Herrera en Atlante luego de un nuevo traspié

La llegada de Miguel Herrera al Atlante suponía un aire ganador en la franquicia que se reincorporó a la Liga MX tras comprar su plaza al Mazatlán. Sin embargo, el equipo del Piojo no está teniendo los resultados esperados y su continuidad al frente de los Potros comienza a colocarse en duda. ¿Injusto o con razón?

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Este sábado por la noche, Atlante viajó hacia Jalisco para visitar al Atlas en una dura prueba y terminaron obteniendo una igualdad sufrida por 1-1. Los Zorros se habían puesto en ventaja gracias a Luís Esteves y la Jornada 7 parecía complicarse para Herrera y los suyos, más todavía después que Jhojan Julio fallara un penal clave a los 35 minutos. Sin embargo, Martín Sarrafiore apareció en el inicio del complemento y decretó la igualdad que terminó siendo definitoria.

Los malos resultados de Miguel Herrera al frente del Atlante

Pasada una parte importante del Apertura 2026, instancia en la que ya se pueden sacar conclusiones sobre lo visto dentro del campo de juego, se puede concluir en que el inicio prometedor de Atlante quedó en un solo una ilusión, mientras que fue derribado por la dura realidad. La competitividad de la Liga MX le está pasando factura y relegando al fondo de la tabla de posiciones.

Miguel Herrera no saca al frente al Atlante y se hunde en el fondo de las posiciones. (GETTY IMAGES)

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Tras esta igualdad, Atlante quedó ubicado en el puesto 14 con un total de siete unidades. El saldo marca que el equipo acumula una victoria, cuatro igualdades y dos derrotas. Por ese motivo, teniendo en cuenta que el equipo sufre sin poder transformar en efectivas las ocasiones que genera y sufriendo por demás las ocasiones que le llegan a su área, la solidez no está destacando en ninguna de las dos fases, ni la ofensiva ni la defensiva.

Por lo pronto, Herrera no se expresó de manera clara sobre cómo analiza su futuro al frente de Atlante. Lo que sigue para el Piojo es preparar el compromiso del próximo viernes correspondiente a la Jornada 8 en la que recibirán a Pachuca. Mientras tanto, la incertidumbre crece alrededor de un proyecto que no imaginaba tener al equipo peleando por salir de los puestos de abajo, sino más bien compitiendo de manera directa por la Liguilla, zona de la que se encuentra a tres unidades y seis equipos por delante.

En síntesis

Atlante igualó 1-1 como visitante ante Atlas en la Jornada 7.

igualó 1-1 como visitante ante Atlas en la Jornada 7. Miguel Herrera tiene al Atlante en el puesto 14 con siete puntos.

tiene al Atlante en el puesto 14 con siete puntos. Martín Sarrafiore anotó el gol del empate definitivo para los Potros.