Horarios confirmados y transmisiones de los Cuartos de Final del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil

Ya este fin de semana quedaron definidos los equipos que clasificaron a la Liguilla del Clausura 2026, por lo que se confirmó que los enfrentamientos de los Cuartos de Final en la Liga MX Femenil serían los siguientes: América vs FC Juárez; Rayadas vs Cruz Azul; Tigres vs Toluca y Pachuca vs Chivas, siendo estos cuatro duelos los que definirán a las semifinalistas.

Publicidad

Horarios, fechas y transmisiones

De esta manera, el día de hoy se confirmaron las fechas y los horarios para cada uno de los encuentros. El duelo de Águilas vs Bravas será la ida el próximo miércoles 29 de abril a las 21:00 horas del centro de México en el Estadio Olímpico Benito Juárez, mientras que la vuelta será en el Estadio Ciudad de los Deportes el sábado 2 de mayo a las 15:55 horas y se transmitirá por FOX ONE y Tubi (la ida) y en el canal de la Liga MX Femenil (redes sociales) ViX y Canal Nu9ve (la vuelta).

El enfrentamiento de Monterrey vs las Celestes se disputará en el Estadio Centenario el próximo miércoles 29 de abril a las 19:00 horas del centro de México y se transmitirá por los canales de la Liga y ViX, la vuelta será en el Estadio BBVA el sábado 2 de mayo a las 18:15 horas y lo podrán ver por las mismas opciones de la ida.

El partido de ida de las Amazonas vs Diablas Rojas será en el Estadio Nemesio Diez el próximo jueves 30 de abril a las 21:00 horas del centro de México, la transmisión va por los canales de la Liga, ViX y Canal Nu9eve; la vuelta será en el Estadio Universitario el domingo 3 de mayo a las 19:30 horas y será exclusivo de FOX ONE.

Publicidad

Finalmente el juego de ida entre Tuzas y Rojiblancas se llevará a cabo en el Estadio Akron el jueves 30 de abril a las 19:07 horas y se verá por FOX ONE y Tubi; mientras que la vuelta será en el Estadio Hidalgo el próximo sábado 3 de mayo a las 21:10 horas y su transmisión será a través de FOX ONE, Tubi y Amazon Prime.

En síntesis