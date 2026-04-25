Confirmados los duelos de la Liguilla de la Liga MX Femenil

Estamos a unos minutos de que concluya la Jornada 17 de la Liga MX Femenil con el partido entre Santos y Querétaro. Sin embargo, hasta ahora ya conocemos a los 8 equipos clasificados a la Liguilla del Clausura 2026. En esta última fecha hubo varios cambios que hicieron que se movieran los clubes en la tabla general y ahora ya están definidos los partidos.

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Las clasificadas

Los conjuntos que llegaron a esta fase fueron Club América, Tigres, Rayadas, Chivas, Pachuca, Toluca, Cruz Azul y FC Juárez. El conjunto de las Bravas estuvo a nada de quedarse fuera de la Fiesta Grande, fue un gol el que les dio la victoria sobre Atlas, lo que permitió que se pusieran por encima de Xolos Femenil y ganarles ese octavo puesto.

Tras la derrota de Monterrey y la victoria de las Águilas sobre las Tuzas, permitió que en la parte alta todo se moviera y las de Coapa se quedaran como líderes de la competencia tras las 17 fechas, por lo que durante la Liguilla tendrán la oportunidad de cerrar en casa y precisamente tendrán que medirse ante las Bravas.

¿Cómo se juega la Liguilla?

Ese es el primer partido de los Cuartos de Final: América vs FC Juárez; la segunda llave será Rayadas vs Cruz Azul; el tercero será uno de los más intensos entre Tigres y Toluca; y finalmente el último juego de esta fase también será complejo entre Pachuca y Chivas.

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¿Dónde se juegan?

El primer enfrentamiento en la ida se disputaría en el Estadio Olímpico Benito Juárez, por lo que la vuelta estaría en el Estadio Ciudad de los Deportes o dependiendo el caso en el Estadio Azteca. El segundo la ida en el Estadio Centenario, mientras que la vuelta en el BBVA; el tercero juega la ida en el Nemesio Diez y la vuelta en el Estadio Universitario; así el último la ida estará en el Estadio Akron y la vuelta en el Estadio Hidalgo.

En síntesis