En unos minutos comienza el partido de ida de semifinales de la UEFA Champions League entre el Bayern Múnich y el PSG. El conjunto bávaro llega con mucha intensidad después de eliminar al Real Madrid en la ronda anterior, mientras que los de Luis Enrique dejaron atrás al Liverpool para poder acceder a este enfrentamiento.

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Aunque para esta llave el conjunto alemán es el que más favoritismo tiene para clasificar debido a lo que ha venido haciendo en otros encuentros y sobre todo en la vuelta ante los merengues, cabe mencionar que hoy no podrán contar con una de sus figuras clave, su director técnico, Vincent Kompany, quien tendrá que estar en el palco o en gradas.

¿Por qué no dirige Vincent Kompany?

Su ausencia se debe a que consiguió justamente ante el Madrid su tercera tarjeta amarilla, por lo que quedó suspendido para este enfrentamiento, por esta razón, no podrá estar en la banca del equipo dirigiendo o dando la charla en vestidores para sus jugadores en este encuentro, pero tendrá la oportunidad de contar con uno de sus hombres de confianza.

¿Quién lo reemplaza en el banquillo?

De acuerdo con esta sanción, quien estaría tomando el lugar de Kompany en el encuentro de hoy es precisamente su auxiliar Aaron Darks, quien es uno de los elementos que mejor conoce las decisiones de Vincent respecto a lo que muestra en la cancha. Es por ello que ante el equipo de París tendrá que dirigirlo precisamente él.

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El resultado de este encuentro será clave para la vuelta que se juega en el Allianz Arena. Ya pudimos ver que el equipo es contundente en casa, por lo cual también siguen líderes en la Bundesliga; el equipo de Kompany es uno de los clubes que se ve con más posibilidades de arrasar con los títulos que disputan en esta temporada.

En síntesis