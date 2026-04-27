Después de su última experiencia a cargo de Xolos de Tijuana, que finalizó en abril del 2024, Miguel Herrera vuelve a la Liga MX. De acuerdo a la información brindada por Récord, el experimentado entrenador fue elegido por la directiva del Atlante para hacerse cargo del nuevo proyecto deportivo. El multicampeón del futbol mexicano estará acompañado por Federico Vilar y Ricardo Carbajal en esta etapa en la que la institución tomará el lugar de Mazatlán FC.

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TV Azteca celebra el regreso de los Potros a Primera División (Cuenta de X de Atlante)

Al consumarse su eliminación en la Liga de Expansión ante Tepatitlán, los Potros de Hierros pudieron empezar a focalizarse de lleno en su regreso a la máxima categoría. A partir del venidero Apertura 2026 ocuparán la plaza que vendieron los sinaloenses y serán locales en la Ciudad de México, compartiendo el Estadio Banorte como hogar junto al Club América y al Club de Fútbol Cruz Azul.

La tarea para el Piojo Herrera no será sencilla: el timonel de 58 años tendrá que revertir la mala imagen que dejó al frente de Costa Rica. Bajo sus indicaciones, los ticos se quedaron afuera de la Copa del Mundo 2026 y ese es un resultado que no querrá repetir en su retorno a la Liga MX. Es por ello que, aunque todavía no hay informaciones ni rumores, existen futbolistas que podrían ayudarlo…

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Los 3 americanistas que podrían llegar al Atlante de Miguel Herrera

Guillermo Ochoa (AEL LIMASSOL)

Guillermo Ochoa, experiencia para la portería del Atlante (Getty Images)

Los equipos importantes se arman de atrás hacia adelante. Esperando la convocatoria hacia una nueva Copa del Mundo, Memo Ochoa se encuentra transitando el fin de su carrera en Europa, vistiendo la playera del AEL Limassol de Chipre. Tiene 40 años de edad, está muy identificado con el Club América, pero un cierre de actividad en su país natal con Atlante no sería descabellado. Miguel Herrera ya lo dirigió durante una de sus dos etapas en el Nido de Coapa.

HENRY MARTÍN (CLUB AMÉRICA)

Los goles de Henry Martín sumarían poderío ofensivo en los Potros (Getty Images)

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Es uno de los máximos goleadores en la historia del Club América, pero las lesiones y las exigencias de un equipo tan importante no lo están dejando disfrutar a sus 33 años de edad. Miguel Herrera confió en él y lo llevó al Nido de Coapa tras verlo romper redes en Xolos de Tijuana. A pesar de que hoy en día tendría ofertas en los Estados Unidos, continuar en Ciudad de México con los Potros de Hierro también sería un opción viable para el centrodelantero.

BRUNO VALDEZ (SPORTIVO TRINIDENSE)

Bruno Valdez, una seguridad de siempre para Miguel Herrera (Getty Images)

Un viejo conocido. Piojo Herrera tendrá que apuntar a armar una defensa fuerte para conseguir buenos resultados en esta nueva etapa. El defensa paraguayo fue uno de los futbolistas que más minutos sumó durante su segunda estadía en el Club América y actualmente, después de algunas lesiones importantes, está buscando resurgir su carrera en el Sportivo Trinidense de su país natal.

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En síntesis