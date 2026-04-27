Mientras Efraín Juárez gana 1,7 millones en Pumas, el salario de Gabriel Milito en Chivas

El Clausura 2026 entra en su etapa más decisiva con dos equipos que llegan en estado de gracia y con sus entrenadores en el centro de la escena. Por un lado, los Pumas UNAM se consolidaron como superlíderes del torneo, mostrando regularidad, carácter y una idea de juego sólida que los llevó a lo más alto de la tabla.

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Del otro, las Chivas Guadalajara terminaron la fase regular en el segundo lugar, igualados en puntos con los universitarios, confirmando que también atraviesan un gran momento futbolístico.

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En este contexto, el foco también se traslada a los banquillos, donde dos nombres aparecen como protagonistas absolutos del campeonato. Según reveló el periodista Héctor Huerta, el salario de Gabriel Milito en Chivas ronda los 32 millones de pesos anuales, es decir, más de 1,5 millones de dólares, una cifra que refleja la fuerte inversión del club en su proyecto deportivo y la confianza total en su trabajo.

Por otro lado, de acuerdo a información difundida por TV Azteca, Efraín Juárez percibe un salario muy similar lo que confirma que Pumas UNAM apostó fuerte por su perfil. El mismo es de 1,7 millones de dólares por temporada.

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La Liguilla el próximo paso

Ahora el desafío es aún mayor, porque la liguilla no perdona errores y cada detalle puede marcar la diferencia. Pumas tendrá una prueba de fuego en el clásico capitalino frente al poderoso Club América, mientras que Chivas se medirá ante unos siempre peligrosos Tigres UANL.

Con todo en juego, tanto Milito como Juárez buscan demostrar que no solo están a la altura del presente, sino que también pueden marcar una era en el futbol mexicano. La igualdad en puntos, el nivel mostrado en la temporada y la exigencia de la liguilla convierten este cierre de torneo en una auténtica prueba de fuego para dos de los proyectos más sólidos del Clausura 2026.

En sintesis

El Pumas UNAM de Efraín Juárez terminó la fase regular como superlíder del Clausura 2026 .

de terminó la fase regular como superlíder del . Gabriel Milito percibe un salario anual de 32 millones de pesos con las Chivas .

percibe un salario anual de con las . Pumas enfrentará al Club América, mientras que Chivas jugará contra Tigres UANL en la liguilla.