Jugadoras de Mazatlán ya tendrían equipo tras la desaparición del club

El partido de la Jornada 17 ante Tijuana, fue el último que disputó el conjunto de Mazatlán Femenil como parte de este conjunto, ya que será vendido y ahora se convertirá en Atlante. Ante esto, la escuadra de las Cañoneras se despidieron con una derrota en la Frontera y ahora el camino se veía difícil para una plantilla que no sabía su futuro.

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Debido a lo que pasó anteriormente con Lobos Buap supimos lo que es que un equipo desaparezca, ya que regularmente se enfocan en el cuadro varonil para poder posicionarlo, pero en el femenil muchas jugadoras quedaron a la deriva y no se les había notificado nada de su futuro, algo que de cierta manera venían haciendo con las de Sinaloa.

Y es que en entrevistas pasadas, algunas de las futbolistas salieron a mencionar que no había interés de otros clubes por ellas, lo que hacía pensar que la historia se repetiría. Sin embargo, en esta ocasión por lo menos la mayoría del grupo tendría una mejor situación que la que han vivido varias mujeres en el futbol cuando su equipo desaparece.

¿A dónde van las jugadoras de Mazatlán Femenil?

De acuerdo con la información de Emilio Escalante, Presidente y Director General de Atlante, dio a conocer este lunes en la presentación oficial del equipo en primera división, que algunas de las jugadores que el día de hoy forman parte de la plantilla de las Cañoneras tendría un lugar en el nuevo equipo, por lo que no se disolvería el club del todo.

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Aunque fue muy poco lo que se habló respecto a este tema de la plantilla femenil hay que rescatar que estarán jugando en Toluca, en la UAEM, pero a unos meses de que se confirme todo, estaríamos viendo quiénes son las jugadoras que se incorporan tras su salida de Mazatlán y quienes serán las otras futbolistas que lleguen por visorías.

En síntesis