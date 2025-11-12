En los últimos años, desde la llegada de Ángel Villacampa al Club América Femenil, el conjunto ha caído en las finales y es que uno de los problemas que ha presentado justo en las instancias importantes ha sido la falta de gol. Es por ello, que el técnico español ha insistido en varias ocasiones en la idea de traer a una anotadora que les pueda cambiar el juego.

Publicidad

Publicidad

Descarta al América Femenil para irse al extranjero

De acuerdo con lo mencionado ya hace algunas semanas por el mismo estratega, una figura ideal para el equipo azulcrema sería Charlyn Corral, quien se ha convertido en pentacampeona de goleo con Pachuca Femenil y además, consiguió arrebatarles el título a las Águilas en el torneo anterior, por lo que requiere de un elemento así en su escuadra.

La misma Charlyn confirmó en una entrevista que sí había tenido pláticas para poder vestir la camiseta del América, pero no había nada concreto. Sin embargo, el día de ayer antes de iniciar la Investidura del Salón de la Fama en territorio hidalguense, la única Pichichi mexicana dejó en claro que hay posibilidad de que ahora salga al extranjero.

“No descarto salir, gracias a Dios he tenido ofertas atractivas también en el extranjero y hay algo en mí que tiene esa cosquillita de intentarlo, pero soy consciente de que tenemos que llegar al mejor acuerdo también y no sé qué es lo que pueda pasar”, mencionó Charlyn Corral para Esto, dejando la duda de poder fichar con algún otro equipo en México.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Cabe mencionar que la escuadra de las Tuzas ya quedaron eliminadas en los Cuartos de Final del Apertura 2025, por lo que para el Clausura 2026 buscaría su salida. Si bien el equipo azulcrema la buscaría para conseguir su objetivo, hay que mencionar que el nivel en Liguillas en cuestión goleadora es más bajo que en temporada regular, por lo que podría no ser el fichaje tan esperado que buscan.

ver también ¿Cómo quedaron las Semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil?

En síntesis

El DT del América Femenil, Ángel Villacampa , busca fichar a la pentacampeona de goleo Charlyn Corral .

, busca fichar a la pentacampeona de goleo . Charlyn Corral confirmó que tiene ofertas atractivas del extranjero y no descarta su salida.

confirmó que tiene del y no descarta su salida. La delantera Charlyn Corral (Pachuca Femenil) finalizó su participación tras ser eliminada en Cuartos de Final del Apertura 2025.

Publicidad