La delantera mexicana de Pachuca Femenil estuvo presente en la gala del Balón de Oro y recibió un inesperado premio.

Aunque la trayectoria de Charlyn Corral en el futbol nacional e internacional ha sido loable, tras las nominaciones de América Femenil y de Scarlett Camberos al Balón de Oro, el nombre de la delantera del Pachuca no había sonado. Por lo que a muchos extraño que este lunes, tanto la futbolista como las Tuzas publicaran imágenes y videos de la futbolista con rumbo a la gala.

Publicidad

Esto generó muchas expectativas, ya que se desconocía la razón por la cual había viajado a Londres. Y fue así que se convirtió en la primera futbolista mexicana en recibir un premio como la mejor delantera del año. Inmediatamente todos los reflectores se fueron hacia ella, ya que junto a Harry Kane pasaron a recoger su reconocimiento.

Charlyn Corral y Harry Kane recogen los premios a mejores delanteros del año 🇲🇽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #ballondor https://t.co/CmDumjcKDh — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) October 26, 2026

¿Por qué le dieron un premio a Charlyn Corral?

Charlyn hace historia, de nueva cuenta a nivel internacional, ya que estando con el Levante se convirtió en la primera mujer mexicana en levantar un Pichichi. Ahora en México, desde su llegada al cuadro hidalguense logró coronarse como pentacampeona de goleo (Clausura 2023, Clausura 2024, Apertura 2024, Clausura 2025 y Apertura 2025.

Publicidad

Fue considerada para este premio ya que tiene más de 180 goles vistiendo la camiseta de las Tuzas y tras marcar 49 goles en 49 partidos. Esto la llevó a que fuera reconocida de esta manera, después de casi 20 años de trayectoria vistiendo la camiseta de la Selección Mexicana y de Pachuca en nuestro país y convirtiéndose en histórica para el futbol femenil nacional.

Tras pasar a recoger su premio, la jugadora dio las siguientes palabras: “Me llena de orgullo porque sé que en mi país están haciendo las cosas muy bien en el futbol femenil, un ejemplo es mi compañera Scarlett que también estuvo nominada entre las primeras 30 y que también quiero que le demos un aplauso. Estar parada aquí me llena de orgullo estar aquí…”

CHARLYN CORRAL, EL ORGULLO DE MÉXICO 🇲🇽❤️ LA MEJOR DELANTERA DEL AÑO 🌟 "Cuando haces las cosas con el corazón, todo vale la pena" ✨ #ballondor https://t.co/Qw7Eqf2ifL — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) October 26, 2026

Publicidad

En síntesis