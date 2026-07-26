Dieron a conocer a la ganadora del Balón de Oro en la Liga MX Femenil, pero no estaba en la votación.

Este sábado se llevó a cabo la entrega de premios al Balón de Oro, donde la ganadora de la Liga MX Femenil, fue la goleadora del Pachuca, Charlyn Corral. Fue a través de un post que se le dio la felicitación oficial, pero fue ahí que empezó la polémica en redes sociales hablando de un posible fraude en las votaciones.

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Y es que los seguidores del Máximo Circuito Femenil apuntaron a que en las votaciones para la goleadora del torneo serían mediante la página, donde las elegidas eran Eugenie Le Sommer (Toluca) y Diana Ordóñez (Tigres). Es por ello que fue extraño para todos que quien se haya llevado el premio era alguien que no estaba en las votaciones.

Afición arremete contra Charlyn Corral y Liga MX Femenil

Hay que tomar en cuenta que en la rama varonil se tomaron en cuenta las votaciones y desde luego, el futbolista que más goles había tenido a lo largo de la temporada. Es por esta razón que hubo molestia con el caso de Charlyn, ya que no había sido tomada en cuenta en la plataforma de votación y aún así consiguió el premio.

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El problema aquí, es que desde hace unos años la afición ha señalado que hay un favoritismo por la jugadora de las Tuzas, incluso recalcando que a Pachuca se le dio la sede para la Concachampions Femenil y cuando la ganó el América Femenil no recibió felicitación de parte de la liga, pese a ser el primer equipo mexicano en conseguirla.

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Sí fue la goleadora de la temporada

Tomando en cuenta los hechos, la realidad es que la delantera de Pachuca sí fue la goleadora de la temporada, sumando un total de 36 goles, sobre los 32 de la mexicana y 31 de la francesa. El único problema es que fue la propia liga quien cometió el error de no integrarla en la votación y hacer creer a los aficionados que ellos tenían la decisión.

En síntesis

Charlyn Corral ganó el Balón de Oro de la Liga MX Femenil.

ganó el Balón de Oro de la Liga MX Femenil. 36 goles anotó la delantera de Pachuca durante la temporada oficial.

anotó la delantera de Pachuca durante la temporada oficial. La Liga MX omitió a la ganadora en la plataforma de votación oficial.