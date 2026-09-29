Toluca se quedaría sin director técnico

Ya van nueve fechas disputadas en la Liga Femenil durante el Apertura 2026, por lo que el conjunto de Toluca empató ante Atlas, perdió por goleada ante Rayadas y Tigres, pero también ellas golearon a Tijuana y a Necaxa. Sin embargo, aunque están en zona de clasificación del Grupo A la situación con Alberto Toril sería insostenible.

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El estratega ha intentado justificar las goleadas en su contra mencionando que no tiene la materia prima suficiente dentro de su plantilla, cuando literalmente tiene a jugadoras que han jugado en los mejores equipos a nivel mundial en diferentes posiciones y recientemente en el mercado de fichajes le permitieron hacer más incorporaciones.

Esto es algo que ha molestado a la afición y seguramente también a la directiva, ya que venían haciendo un buen trabajo con la plantilla el torneo anterior y se buscaba seguir con esa misma tónica, pero estos resultados han manchado el desempeño del equipo sobre todo ahora que el formato es distinto y requieren mejorar la puntuación en meno jornadas.

Y es que esto es algo repetitivo, ya que teniendo un plantel completo en el Real Madrid Femenino, tampoco pudo cumplir las expectativas en Champions League y en el torneo de la Liga F llevándose de nueva cuenta goleadas históricas e incluso perdiendo torneos importantes de forma inverosímil ante Atlético de Madrid.

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¿Toril se va de Toluca?

Es por esto que de acuerdo con la información del periodista Bruno Hernández, el estratega dejaría al equipo de las Diablas Rojas y aunque sólo perdió dos encuentros el puesto estaría vacante. Aunque se espera que ante Pachuca aún esté en a Jornada 10, aún es una duda si permanecerá en este duelo por lo que se harían muy pocos duelos restantes para un nuevo técnico.

En síntesis