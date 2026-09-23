Los 2 DT's despedidos en la Liga Femenil

Este lunes se armó la polémica por un par de despidos en la Liga Femenil; uno de ellos por posibles declaraciones inapropiadas.

Este martes, las redes sociales de Atlante Femenil dieron a conocer de manera oficial la baja de su director técnico, Nicolás Morales. De igual forma, el conjunto de Pachuca también confirmó la salida de su estratega, Óscar Torres. Aunque el hecho que hayan sido dos bajas en un mismo día, las razones por las que salió cada uno pudieron ser distintas.

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¿Por qué despidieron al DT de Atlante Femenil?

En el caso del azulgrana, el día lunes consiguieron una victoria de 2-1 sobre Querétaro, lo que le representaba subir a seis puntos en la tabla general y quedar en el octavo puesto del Grupo A, precisamente por encima de sus rivales. Pero el estratega dio un par de declaraciones polémicas que habrían terminado con su cargo en el equipo.

Aunque no se confirmó que haya sido esta la razón, Morales arremetió contra Nailea Vidrio, jugadora que apenas estaba viviendo sus primeros minutos en el torneo con esta escuadra. Pero además de ello, para referirse a las jugadoras usó la frase: “delanteras de color”, por lo que fue señalado de no referirse a ellas por su nacionalidad o simplemente por su nombre.

🎙️ ¡NICOLÁS MORALES ENCIENDE LA POLÉMICA EN EL ATLANTE FEMENIL!



El técnico azulgrana generó controversia por la manera en la que se refirió a Grace Chanda y Enekia Lunyamila al hablar del ataque de su equipo:



🗣️ “Las dos delanteras de color lo hacen bastante bien”



Sus palabras… pic.twitter.com/DKRhPw6Ch8 — Claro Sports (@ClaroSports) September 22, 2026

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La salida del técnico de Pachuca Femenil

Por otro lado, está el despido de Torres, fue porque lamentablemente perdió el rumbo para las Tuzas. El equipo hidalguense venía siendo de los protagonistas en la Liga Femenil durante varias temporadas, pese a la carencia de títulos, pero en su último partido el día lunes cayó 2-1 ante Atlético de San Luis y esa fue la gota que derramó el vaso.

Además, se estaba quedando fuera de los equipos de clasificación manteniéndose en el puesto 6 del Grupo B, sumando una derrota inicial con FC Juárez, un empate contra Atlas, victorias sobre Pumas y Chivas, y tres derrotas más de manera consecutiva ante Tigres, Tijuana y León, antes de medirse ante las potosinas.

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En síntesis