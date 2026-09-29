Tatiana Flores se encuentra hospitalizada

La jugadora subió a sus redes sociales una imagen en la que se le ve hospitalizada.

La tarde de este martes la jugadora de Tigres Femenil llamó la atención después de que Tatiana Flores subió en sus redes sociales una foto de ella en el hospital. Y es que en los dos últimos partidos ante Toluca y Atlético de San Luis no ha sido considerada en en la plantilla, su último duelo donde arrancó en la banca fue precisamente ante las Águilas.

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Sin embargo, horas después de que la delantera mexicana hubiera compartido esta imagen, el equipo de las Amazonas no ha mencionado nada al respecto, incluso, algunas fuentes mencionaron que más tarde sería el plantel quien se encargaría de dar a conocer el parte médico de la jugadora a través de un comunicado.

¿Qué pasó con Tatiana Flores?

Pero fue a través de ABC Deportes que se reveló que Tatiana habría ingresado al hospital debido a una molestia en el pie, siendo éste su primer reporte. Flores habría sido valorada en el Hospital Christus Muguerza de Alta Especialidad, pero hasta ese momento no se había confirmado su padecimiento y se esperaba que lo haga el propio club.

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Tan sólo en este torneo, la delantera ha disputado sólo cuatro enfrentamientos, ninguno de ellos como titular, puesto que sólo suma un total de 55 minutos jugados con la plantilla del Norte.

Reporte médico de Tigres Femenil

“Informamos a nuestra afición que Tatiana Flores fue operada con éxito de una fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo, y el regreso al trabajo grupal quedará sujeto a su evolución”, fue el comunicado que mandó la escuadra respecto a lo que realmente sucedió, por lo que podría estar fuera de 3 a 4 meses.

¿Regresa para el cierre del torneo?

A la escuadra de las Amazonas les hacen falta cinco duelos antes de pasar a la clasificación, ante Pumas, Querétaro, Rayadas, Atlas y Atlante. Por el momento se encuentran en el segundo lugar del Grupo A, por debajo de Monterrey, pero Toluca y FC Juárez aún pelean ese puesto y podrían ser clave los próximos enfrentamientos.

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En síntesis