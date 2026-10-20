La reacción de CR7 tras fallar su penal

El Al-Nassr y el Neom se van 0-0 al descanso después de que Cristiano Ronaldo pudo subirse en el marcador con un penal marcado tras una falta en el área de Mohammed Alburayk. El portugués era sin duda el cobrador de este tiro desde los once pasos, pero erró una vez más desde el manchón y el equipo sigue sin poder marcar.

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Cristiano Ronaldo falla penal

Fue al minuto 45’+5 cuando CR7 se dispuso a cobrar el tiro, disparó cruzado de pierna derecha, pero el balón se fue al costado del poste izquierdo. En primera instancia todo parecía indicar que Marcin Bułka había alcanzado a desviar la pelota, pero el golpe es tan potente, que sólo da muestra de que el delantero la falló.

La reacción de CR7 al error

La primera reacción de Cristiano es lamentarse y llevarse las manos a la cabeza, pero en su rostro se le ve molestia por no haber conseguido la anotación que ya los tendría arriba en el marcador. Ahora le faltan 45 minutos para que pueda cambiar la historia del equipo y conseguir la anotación que no pudo lograr desde los 11 pasos.

En síntesis

Cristiano Ronaldo falla penal al minuto 45’+5 con un potente disparo desviado.

al minuto 45’+5 con un potente disparo desviado. Al-Nassr 0-0 Neom es el marcador al finalizar la primera mitad del partido.

es el marcador al finalizar la primera mitad del partido. Mohammed Alburayk cometió falta en el área, provocando la pena máxima del encuentro.