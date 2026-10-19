Cristiano Ronaldo recibe una sanción oficial de Portugal: ¿se pierde lo que resta de 2026?

Tras reclamar que tenga una sanción ejemplar luego de la polémica, Cristiano Ronaldo ha sido oficialmente suspendido por la Federación Portuguesa de Futbol.

Cristiano Ronaldo acaparó los reflectores de la prensa internacional durante la reciente Fecha FIFA. El legendario atacante, tras una abierta fricción de jerarquía con el director técnico Jorge Jesus, tomó la determinación de abandonar la concentración de la Selección de Portugal en pleno desarrollo de la competencia oficial.

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Dicha postura detonó múltiples reacciones entre la afición y en el seno de la propia plantilla; no obstante, una vez superado el pico más crítico en la relación, los ánimos parecían haber vuelto a la calma. Sin embargo, la conducta de Cristiano, conforme lo estipula el reglamento interno de la Federación Portuguesa de Futbol, exigía la aplicación de un correctivo disciplinario.

Diversos sectores cuestionaron si la figura más emblemática en la historia de la Seleção debía encarar un castigo tras el incidente; no obstante, fue el propio Cristiano Ronaldo quien, a través de una carta pública donde detalló los pormenores del conflicto, admitió que debía asumir las consecuencias. De esta manera, la sanción ha cobrado carácter oficial en un hecho inédito para el delantero de 41 años.

La sanción oficial a Cristiano Ronaldo

Mediante un comunicado institucional emitido este lunes 19 de octubre, la Federación Portuguesa ratificó el castigo para Cristiano Ronaldo. El histórico ariete enfrentará un veto total de las actividades vinculadas al combinado nacional por un lapso de 30 días, además de una penalización económica de 255 euros.

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🚨🇵🇹 OFFICIAL: Cristiano Ronaldo has been suspended for 30 days plus fined for €255.



The decision has been made by Portugal Federation after he left the national team’s camp in Denmark.



Cristiano himself had suggested a punishment after apologizing for that. pic.twitter.com/oXEXM4JaI7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 19, 2026

El monto de la multa se convirtió de inmediato en uno de los aspectos más comentados por la afición en redes sociales, motivo de ironía dada la cifra tan ínfima frente al imperio financiero que respalda al futbolista. Como referencia, su contrato actual con el Al-Nassr contempla un sueldo base cercano a los 244 millones de dólares anuales.

El impacto deportivo de mayor peso radicará, por el contrario, en la inhabilitación por un mes. Al quedar establecido el periodo de 30 días, Cristiano Ronaldo causará baja definitiva para los compromisos de Portugal dentro de la UEFA Nations League, donde se medirán a Dinamarca el 14 de noviembre y visitarán a Gales el 17 del mismo mes, lo que significa que el “Comandante” no volverá a enfundarse la camiseta de su selección sino hasta marzo de 2027.

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En síntesis