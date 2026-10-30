Atlas abrió el fin de semana de acción en el futbol mexicano con un verdadero triunfazo: venció por 1-0 a Atlético San Luis a domicilio en el Estadio Libertad Financiera. Gracias a un gol fantástico de Florián Monzón, se impuso en una cancha difícil, consiguió tres puntos clave y se prendió en la carrera por la punta del torneo.

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Con su notable victoria fuera de casa en Potosí, los ‘Zorros’ quedaron como únicos escoltas del América, líder transitorio hasta que se dispute el resto de la fecha. El conjunto de Hernán Crespo alcanzó la línea de los 27 puntos y se ubican sólo uno por debajo del mejor equipo del campeonato, con un partido más disputado.

Sin embargo, la alegría del viernes para Atlas sería doble: se ha podido saber que en pleno juego habrían ‘apalabrado’ un refuerzo que no aparecía en planes. La directiva habría llegado a un acuerdo verbal para fichar un futbolista importante de la Liga MX. Nunca se dejó de trabajar en el tema fichajes incluso con el mercado cerrado.

Hace algunos días, había salido a la luz uno de los nombres que más desvelaba a todo Atlas de cara al próximo año. No obstante, en este caso no se trata de Denzell García, aunque sigue en carpeta. Atlas continúa detrás del futbolista de los Bravos de Juárez, pero no es el jugador que habrían cerrado esta tarde durante el juego.

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Según reportó VAVEL México, con fuentes dentro de Tigres, Ozziel Herrera habría arreglado verbalmente su regreso a los rojinegros. El canterano de Atlas, que durante mucho tiempo representó a los ‘Zorros’ y luego fue vendido a Nuevo León, estaría a punto de volver. Con terreno perdido en el Norte, se vendría el retorno esperado.

Ozziel Herrera dejaría Tigres por Atlas [Foto: Getty]

Ozziel Herrera tiene vínculo con el cuadro auriazul hasta mediados del 2027, pero podría firmar un pre-contrato con Atlas a partir del 1° de enero. Tigres no pondría obstáculos a su salida, ya que le sirve para liberar masa salarial y desprenderse de un jugador que viene relegando lugar. En Guadalajara lo esperan con los brazos abiertos.

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Durante su etapa en Nuevo León, el delantero aportó 27 goles y 14 asistencias en 144 partidos disputados en Tigres. A sus 25 años de edad, sólo tuvo dos pasos en la Liga MX: previamente, en Atlas había sumado 11 goles y 8 asistencias en 102 encuentros. ¿Se confirmará en breve su regreso a casa para después del Apertura 2026?