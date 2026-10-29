Dónde ver EN VIVO a Cristiano Ronaldo en Al-Nassr vs. Al-Kholood por la Saudi Pro League: TV y streaming

Al-Nassr y Al-Kholood se enfrentan este jueves 29 de octubre por el partido correspondiente a la Jornada 12 de la Saudi Pro League 2026-27. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Al-Awwal Park de Riad y comienza a partir de las 12:00hs (tiempo del Centro de México).
El equipo comandado por Cristiano Ronaldo llega con la obligación de sumar de a tres en casa para mantenerse al acecho de la cima del campeonato local. Por su parte, la escuadra visitante intentará plantar cara y rescatar unidades valiosas en una de las canchas más complejas del torneo.
¿Por dónde ver el partido?
El partido entre Al-Nassr y Al-Kholood de este jueves 29 de octubre por la Saudi Pro League se puede ver en México y distintas partes del mundo a través de las siguientes opciones de TV y streaming:
- México: Azteca Deportes Network (TV de paga) y TV Azteca Deportes Digital (App y web)
- Centroamérica: Azteca Deportes Network
- Sudamérica: TNT Sports y Zapping
- Estados Unidos: FOX Deportes, Fox Soccer Plus, Fubo y Fanatiz
- España: Marca.com (streaming) y DAZN
La actualidad de ambos equipos
Por el lado del conjunto local, Al-Nassr se mantiene como uno de los máximos candidatos al título de liga y busca hacer valer el poderío de su ataque en el Al-Awwal Park. Con Cristiano Ronaldo liderando el eje ofensivo, los dirigidos por Stefano Pioli intentarán imponer el ritmo de juego desde los primeros minutos para evitar sorpresas y afianzarse en los puestos directos a torneos asiáticos.
¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Al-Nassr vs. Al-Kholood por la Saudi Pro League 2026-27
Por su parte, Al-Kholood se presenta en la capital saudí con la consigna de cortar los circuitos del rival y aguantar la presión en bloque bajo. El cuadro visitante apostará por transiciones rápidas y jugadas de táctica fija para generar peligro y buscar puntos que le permitan tomar respiro en la clasificación.
En sintesis
- Cristiano Ronaldo y Al-Nassr juegan este jueves 29 de octubre a las 12:00 horas.
- Azteca Deportes Network transmitirá el partido de la Jornada 12 en vivo para México.
- El Estadio Al-Awwal Park de Riad albergará el encuentro ante el club Al-Kholood.