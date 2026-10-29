Dónde ver EN VIVO a Cristiano Ronaldo en Al-Nassr vs. Al-Kholood por la Saudi Pro League: TV y streaming

Cristiano Ronaldo vuelve a la acción con Al-Nassr este jueves 29 de octubre, cuando enfrente a Al-Kholood por la Saudi Pro League 2026-27. Conoce el horario del partido y dónde verlo en vivo por televisión y streaming online.

Al-Nassr y Al-Kholood se enfrentan este jueves 29 de octubre por el partido correspondiente a la Jornada 12 de la Saudi Pro League 2026-27. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Al-Awwal Park de Riad y comienza a partir de las 12:00hs (tiempo del Centro de México).

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El equipo comandado por Cristiano Ronaldo llega con la obligación de sumar de a tres en casa para mantenerse al acecho de la cima del campeonato local. Por su parte, la escuadra visitante intentará plantar cara y rescatar unidades valiosas en una de las canchas más complejas del torneo.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Al-Nassr y Al-Kholood de este jueves 29 de octubre por la Saudi Pro League se puede ver en México y distintas partes del mundo a través de las siguientes opciones de TV y streaming:

México: Azteca Deportes Network (TV de paga) y TV Azteca Deportes Digital (App y web)

Azteca Deportes Network (TV de paga) y TV Azteca Deportes Digital (App y web) Centroamérica: Azteca Deportes Network

Azteca Deportes Network Sudamérica: TNT Sports y Zapping

TNT Sports y Zapping Estados Unidos: FOX Deportes, Fox Soccer Plus, Fubo y Fanatiz

FOX Deportes, Fox Soccer Plus, Fubo y Fanatiz España: Marca.com (streaming) y DAZN

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del conjunto local, Al-Nassr se mantiene como uno de los máximos candidatos al título de liga y busca hacer valer el poderío de su ataque en el Al-Awwal Park. Con Cristiano Ronaldo liderando el eje ofensivo, los dirigidos por Stefano Pioli intentarán imponer el ritmo de juego desde los primeros minutos para evitar sorpresas y afianzarse en los puestos directos a torneos asiáticos.

Por su parte, Al-Kholood se presenta en la capital saudí con la consigna de cortar los circuitos del rival y aguantar la presión en bloque bajo. El cuadro visitante apostará por transiciones rápidas y jugadas de táctica fija para generar peligro y buscar puntos que le permitan tomar respiro en la clasificación.

En sintesis

Cristiano Ronaldo y Al-Nassr juegan este jueves 29 de octubre a las 12:00 horas.

juegan este jueves 29 de octubre a las 12:00 horas. Azteca Deportes Network transmitirá el partido de la Jornada 12 en vivo para México.

el partido de la Jornada 12 en vivo para México. El Estadio Al-Awwal Park de Riad albergará el encuentro ante el club Al-Kholood.