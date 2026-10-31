¿Dónde ver la pelea de Canelo Álvarez y Christian Mbili GRATIS en México?

Canelo Álvarez vuelve a subirse al ring para enfrentar a Christian Mbilli en una pelea que promete grandes emociones. Conoce cómo y dónde seguir el combate desde México.

Saúl “Canelo” Álvarez sube al cuadrilátero este sábado 31 de octubre de 2026 para medirse ante el invicto Christian Mbilli por el título mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). La velada de campeonato se realiza en la Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita, con la cartelera estelar pactada para iniciar alrededor de las 11:00 horas y el pleito principal aproximadamente a las 15:00 horas (tiempo del centro de México).

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El monarca tapatío encara una prueba de fuego frente a uno de los pegadores más explosivos y temidos de la división. Mbilli llega con la firme intención de consagrarse ante la máxima figura del boxeo internacional, mientras que Álvarez busca imponer su jerarquía y experiencia sobre el ring para consolidar su legado en territorio árabe.

¿Cómo ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli GRATIS en México?

La gran noticia para la afición azteca es que el combate sí cuenta con alternativas para seguirse completamente en vivo y sin costo en el país, además de las señales de suscripción:

Televisión Abierta (Gratis): Azteca 7 (a través de la señal y equipo de Box Azteca).

Azteca 7 (a través de la señal y equipo de Box Azteca). Streaming Online Gratis: Plataforma web oficial y App móvil de Azteca Deportes (sujeta a disponibilidad y conexión en territorio mexicano).

Plataforma web oficial y App móvil de Azteca Deportes (sujeta a disponibilidad y conexión en territorio mexicano). Streaming de Pago / PPV: DAZN (transmisión en vivo bajo suscripción o modalidad de pago por evento).

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La actualidad de ambos peleadores

Canelo Álvarez llega a este compromiso con la consigna de reafirmar su categoría en las 168 libras. El pugilista jalisciense buscará neutralizar el empuje y ritmo de su contrincante con su característico juego de cintura, defensa hermética y combinaciones letales a la zona hepática.

Por su parte, Christian Mbilli se presenta en el mejor momento de su trayectoria profesional, respaldado por un récord invicto y una alta tasa de triunfos por la vía del cloroformo. El retador sabe que no puede ceder la iniciativa, por lo que saldrá a presionar al mexicano contra las cuerdas desde el primer asalto en busca del golpe que le dé el triunfo más importante de su vida.

En sintesis

Canelo Álvarez pelea contra Christian Mbilli este sábado 31 de octubre por título CMB.

Christian Mbilli este sábado 31 de octubre por título CMB. La Kingdom Arena de Riad albergará el combate principal a las 15:00 horas.

Riad albergará el combate principal a las 15:00 horas. Azteca 7 y Azteca Deportes transmitirán gratis la pelea de Canelo Álvarez en México.