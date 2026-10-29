Cristiano Ronaldo llega a 985 goles con hat-trick y amplía su ventaja sobre Messi en la carrera a los 1000

Cristiano Ronaldo se coloca cada vez más cerca de sellar una hazaña sin precedentes. A sus 41 años de edad, el artillero portugués ratifica su vigencia como un definidor implacable frente al arco rival para inclinar la balanza en favor de su escuadra, manteniendo la mira fija en el hito monumental de las 1,000 anotaciones como futbolista profesional.

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Los goles de Cristiano Ronaldo

Este jueves 29 de octubre, el Al-Nassr recibió al Al-Kholood en el marco de la Jornada 12 de la Saudi Pro League 2026-27. Tras sufrir la invalidación de dos tantos por señalamientos de fuera de lugar en la primera mitad, el capitán lusitano impuso su jerarquía en el complemento para destrabar el compromiso y encaminar la victoria de los suyos.

La recompensa llegó al minuto 66 tras una brillante combinación colectiva: Joao Félix envió un trazo milimétrico al corazón del área chica para que Cristiano Ronaldo, con un toque certero de zurda, mandara la pelota a las redes y pusiera el 3-2 en la pizarra. Visiblemente fastidiado por las polémicas decisiones del cuerpo arbitral en jugadas previas, el delantero desahogó toda la presión acumulada con un festejo más enérgico y contenido que su habitual celebración.

هدف! ⚽️

كريستيانو رونالدو يمنح النصر التقدّم ويسجل الهدف الثالث في شباك الخلود 🟡🔥#النصر_الخلود | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/ZjStehHfyl — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) October 29, 2026

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Apenas seis minutos más tarde, al 72 de acción, el astro luso volvió a estremecer las redes. Tras una notable maniobra individual de Joao Félix, el exjugador del Chelsea mandó un centro medido a segundo poste, zona donde emergió el imponente salto del ariete para elevarse sobre su marcador e impactar con potencia para decretar el 4-2 en favor del Al-Nassr.

هدف! ⚽️

كريستيانو رونالدو لا يتوقف ويسجل هدف النصر الرابع في شباك الخلود 🟡🔥#النصر_الخلود | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/JHUnu0ZVFG — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) October 29, 2026

En esta diana, Ronaldo no dudó en desplegar su tradicional brinco con el icónico grito que hizo estallar las tribunas del Al-Awwal Park; sin embargo, la fiesta aún guardaba un capítulo más. Al minuto 81, en un contragolpe orquestado desde la mitad de la cancha por el propio portugués, Sadio Mané no logró rematar con comodidad ante el achique del arquero y prefirió servir en bandeja de plata para que Cristiano firmara su triplete de la noche.

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هدف! ⚽️

الثلاثية تصل من كريستيانو رونالدو ويسجل هدف النصر الخامس في شباك الخلود 🟡🔥#النصر_الخلود | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/Ywjg5sAJzO — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) October 29, 2026

Con este hat-trick, el romperredes lusitano elevó su registro individual hasta los 985 goles oficiales, colocándose a tan solo 15 festejos de conquistar la mítica barrera de las 1,000 anotaciones, una marca jamás vista en la historia del futbol mundial.

¿A cuanto está Lionel Messi de los 1000 goles?

En sintonía con un menor volumen de compromisos disputados a lo largo de su carrera, Lionel Messi también se coloca por detrás en la cuota goleadora frente a Cristiano Ronaldo. Pese a consolidarse con firmeza como el segundo romperredes más prolífico en los libros del balompié internacional, arrebatarle el honor al astro luso de ser el primer ser humano en rebasar el millar de festejos representa un reto sumamente complejo.

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En un acumulado de 1,183 partidos oficiales, la figura del Inter Miami presume 936 anotaciones en su expediente, manteniéndose a 49 dianas de distancia respecto a la marca de Cristiano. Si bien la progresión matemática mantiene abierta la posibilidad de que la “Pulga” también culmine su trayectoria cruzando la barrera de los 1,000 tantos, alcanzar la cima antes que el atacante europeo se vislumbra como una auténtica proeza en el ocaso de sus respectivas carreras.

En síntesis