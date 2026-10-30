El viernes botanero dejó muchas conclusiones para revisar de cara a lo que viene en el Apertura.

¡Arrancó una nueva fecha! Este viernes se dio comienzo formal a la jornada 15 del Apertura 2026, con tres compromisos de muchas emociones. Todos los partidos tuvieron goles y momentos inolvidables. Además, los cruces generaron cambios sustanciones en la tabla de posiciones de la Liga MX, que se puso más al rojo vivo que nunca.

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Los resultados del viernes en el Apertura 2026 de la Liga MX:

En el primer turno del día, FC Juárez venció por 3-1 a Querétaro en el Estadio Olímpico Benito Juárez, y consiguió su segunda victoria en el campeonato. El dueño de casa golpeó gracias a los goles de Oscar Estupiñán, Madson y José Luis Rodríguez, y Ali Ávila descontó para los visitantes.

En simultáneo, Atlas logró un gran triunfo por 1-0 ante San Luis a domicilio en el Estadio Libertad Financiera, y quedó al borde de la cima de la competencia. Los ‘Zorros’ convirtieron el único tanto del compromiso por medio de un disparo de media distancia de su goleador Florian Monzón.

En el último turno del día, Pumas le ganó por 2-1 a Puebla en su visita al Estadio Cuauhtémoc y recuperó la vida en un tramo totalmente decisivo del torneo. Juninho puso en ventaja al conjunto de Solari, Omar Moreno puso tablas y finalmente Álvaro Angulo anotó el gol de la victoria.

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Pumas y un triunfo que revitaliza [Foto: Getty]

¿Cómo quedó la tabla de posiciones del Apertura 2026 de la Liga MX?

Con los marcadores del viernes, Atlas quedó como escolta a un punto del superlíder América. Sin embargo, de aquí al cierre de la presente jornada 15, todo podría cambiar ya que falta que jueguen las ‘Águilas’ y varios perseguidores. Por su parte, Pumas quedó en la puerta de la zona de clasificación a la Liguilla y se ilusiona en la recta final.

La tabla actualizada de posiciones del Apertura 2026 de la Liga MX:

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¿Qué partidos se juegan mañana en el Apertura 2026 de la Liga MX?

Tras el viernes botanero, se aproxima un sábado futbolero con cuatro propuestas para sintonizar, separadas en tres franjas horarias diferentes:

Pachuca vs. Tigres: a las 17.00 horas, desde el Estadio Hidalgo.

Monterrey vs. Xolos: a las 19.00 horas, desde el Estadio BBVA.

Chivas vs. Atlante: a las 19.07 horas, desde el Estadio Akron.

América vs. Toluca: a las 21.00 horas, desde el Estadio Azteca.