Albacete vs. Barcelona: día, horario y transmisión de TV para los cuartos de final de la Copa del Rey

Se confirmaron los cruces de los cuartos de final de la Copa del Rey. La gran sorpresa de los octavos fue la eliminación de Real Madrid a manos de Albacete y ahora el equipo de la Segunda División enfrentará a nada más y nada menos que Barcelona.
El conjunto culé viene de eliminar a Racing de Santander en la instancia anterior y ahora se verá las caras con el único equipo de los ocho que no juega en LaLiga de España.
Día y horario a confirmar
Si bien ya se conocen todos los enfrentamientos de los cuartos de final, todavía no hay precisiones sobre el día y hora. A falta de confirmación oficial, Albacete y Barcelona jugarán el 3, el 4 o el 5 de febrero en el estadio en el Carlos Belmonte a partido único. En cuanto al horario, se conocerá más adelante.
¿Por dónde ver Albacete vs. Barcelona en México y otros países?
- México: Sky Sports
- Centroamérica: Sky Sports
- Argentina: Flow Sports
- Colombia: Win Sports
- Ecuador: Canal del Futbol
- España: Movistar+
- Estados Unidos: ESPN y FuboTV
Cruces confirmados de los cuartos de final de la Copa del Rey
- Albacete vs. Barcelona
- Alavés vs. Real Sociedad
- Valencia vs. Athletic Club
- Real Betis vs. Atlético de Madrid
