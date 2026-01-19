Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa del Rey

Albacete vs. Barcelona: día, horario y transmisión de TV para los cuartos de final de la Copa del Rey

El equipo de Segunda División que viene de eliminar a Real Madrid quedó emparejado con el Barça en el sorteo.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
Albacete y Barcelona se enfrentan por los cuartos de final de la Copa del Rey
© Foto de BolavipAlbacete y Barcelona se enfrentan por los cuartos de final de la Copa del Rey

Se confirmaron los cruces de los cuartos de final de la Copa del Rey. La gran sorpresa de los octavos fue la eliminación de Real Madrid a manos de Albacete y ahora el equipo de la Segunda División enfrentará a nada más y nada menos que Barcelona.

Publicidad

El conjunto culé viene de eliminar a Racing de Santander en la instancia anterior y ahora se verá las caras con el único equipo de los ocho que no juega en LaLiga de España.

Día y horario a confirmar

Si bien ya se conocen todos los enfrentamientos de los cuartos de final, todavía no hay precisiones sobre el día y hora. A falta de confirmación oficial, Albacete y Barcelona jugarán el 3, el 4 o el 5 de febrero en el estadio en el Carlos Belmonte a partido único. En cuanto al horario, se conocerá más adelante.

¿Por dónde ver Albacete vs. Barcelona en México y otros países?

  • México: Sky Sports
  • Centroamérica: Sky Sports
  • Argentina: Flow Sports
  • Colombia: Win Sports
  • Ecuador: Canal del Futbol
  • España: Movistar+
  • Estados Unidos: ESPN y FuboTV
Publicidad

Cruces confirmados de los cuartos de final de la Copa del Rey

  • Albacete vs. Barcelona
  • Alavés vs. Real Sociedad
  • Valencia vs. Athletic Club
  • Real Betis vs. Atlético de Madrid
Así quedó la tabla general de posiciones de LaLiga tras la derrota del Barcelona

ver también

Así quedó la tabla general de posiciones de LaLiga tras la derrota del Barcelona

leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
Valió la clasificación: la atajada increíble de Joan García ante Racing
Futbol Internacional

Valió la clasificación: la atajada increíble de Joan García ante Racing

¡Todo listo! Así se jugarán los cuartos de final de la Copa del Rey 2025-26
Futbol Internacional

¡Todo listo! Así se jugarán los cuartos de final de la Copa del Rey 2025-26

Qué pasa si Barcelona gana, empata o pierde ante Racing de Santander
Futbol Internacional

Qué pasa si Barcelona gana, empata o pierde ante Racing de Santander

La increíble marca negativa que alcanzó América tras empatar con Pachuca
América

La increíble marca negativa que alcanzó América tras empatar con Pachuca

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo