Así quedó la tabla general de posiciones de LaLiga tras la derrota del Barcelona

En el marco de la Jornada 20 de la temporada 2025-26 de LaLiga, Barcelona perdió 2-1 en su visita a Real Sociedad. Con esta derrota, el Blaugrana no pudo mantener la ventaja sobre su escolta, Real Madrid, que venció 2-0 al Levante.

En un partido complejo, el conjunto local logró ponerse en ventaja gracias a la anotación de Mikel Oyarzabal a los 32 minutos de partido. Sin poder llegar al empate, el ansiado gol llegó recién a los 70 minutos, ya en el complemento, gracias al gol de Marcus Rashford.

Sin embargo, la alegría duró muy poco para los catalanes, ya que apenas un minuto después, Gonçalo Guedes adelantó nuevamente a los de Anoeta. Tras esto, el dueño de casa se aferró como nunca a la victoria y, pese a tener uno menos al ser expulsado Carlos Soler a los 88 minutos, se quedó con las tres unidades.

De cara a poder retener el liderato, el Barcelona estará obligado a ganar la próxima fecha. Por la Jornada 21 estará recibiendo al Real Oviedo el próximo domingo 25 de enero desde las 9:15 horas (Ciudad de México) en el Estadio Camp Nou.

