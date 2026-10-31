Alineaciones de Aston Villa y Fulham por la Premier League: formaciones probables

Aston Villa y Fulham se enfrentan este sábado 31 de octubre en el Villa Park por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Aston Villa recibe a Fulham este sábado 31 de octubre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Villa Park. Aston Villa viene de ganarle 2-1 a Man City y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Fulham viene de ganarle 1-0 a Coventry y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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