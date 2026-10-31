Aston Villa vs. Fulham en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 9 de la Premier League

Aston Villa y Fulham se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el Villa Park, por la jornada 9 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Aston Villa recibe a Fulham este sábado 31 de octubre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Villa Park. Con el envión de haberle ganado a Manchester City, el Aston Villa llega con la confianza por las nubes y la chance de meterse en zona europea si suma de nuevo.

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La tabla todavía está apretada en la mitad de arriba y un triunfo puede acomodar bastante las cosas antes de que avance más el calendario.

La actualidad de ambos equipos

El Aston Villa viene de una seguidilla que ilusiona: le ganó al City en casa, después se impuso como visitante ante Newcastle y antes había rescatado un empate frente a Brentford. Ocho partidos, 11 puntos y una idea de equipo que ya no depende de un solo resultado para mostrar que compite arriba.

Fulham, por su parte, llega en levantada. Ganó sus últimos dos compromisos, incluido el que jugó como visitante en la fecha pasada, y dejó atrás la derrota ante Ipswich Town que lo había golpeado unas semanas antes. Está 15° con 8 unidades, lejos todavía de los puestos que le interesan, pero con la chance de dar un salto si le gana a un rival directo en la tabla.

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El historial entre Aston Villa y Fulham

El historial entre ambos tiene 64 antecedentes y una ligera ventaja para el Aston Villa, que ganó 27 contra 21 del Fulham, con 16 empates de por medio. En goles también manda el local de este sábado: 95 contra 82.

En los enfrentamientos más recientes la cosa estuvo pareja. Fulham se quedó con el último duelo por 1-0, pero antes el Aston Villa había ganado dos seguidos y en la mayoría de los cruces de los últimos años se impuso el que jugaba en su propia cancha.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/04/2026 Fulham vs. Aston Villa 1-0 Premier League 28/09/2025 Aston Villa vs. Fulham 3-1 Premier League 03/05/2025 Aston Villa vs. Fulham 1-0 Premier League 19/10/2024 Fulham vs. Aston Villa 1-3 Premier League 17/02/2024 Fulham vs. Aston Villa 1-2 Premier League 12/11/2023 Aston Villa vs. Fulham 3-1 Premier League 27/07/2023 Fulham vs. Aston Villa 0-2 Premier League Summer Series 25/04/2023 Aston Villa vs. Fulham 1-0 Premier League 20/10/2022 Fulham vs. Aston Villa 3-0 Premier League 04/04/2021 Aston Villa vs. Fulham 3-1 Premier League

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Horario del partido

México: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

México: FOX, FOX One

FOX, FOX One Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN

Fubo, Peacock, NBCSN Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Chelsea vs. Manchester United — sábado 31 de octubre, 06:30 hs

Man City vs. Brighton — sábado 31 de octubre, 09:00 hs

Hull vs. Ipswich Town — sábado 31 de octubre, 09:00 hs

Coventry vs. Sunderland — sábado 31 de octubre, 09:00 hs

Brentford vs. Nottingham Forest — sábado 31 de octubre, 09:00 hs

Bournemouth vs. Leeds — sábado 31 de octubre, 09:00 hs

Tottenham vs. Crystal Palace — sábado 31 de octubre, 11:30 hs

Liverpool vs. Arsenal — domingo 1 de noviembre, 10:30 hs

Newcastle vs. Everton — lunes 2 de noviembre, 14:00 hs

En síntesis