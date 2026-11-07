Dónde ver EN VIVO Fulham vs. Newcastle por la jornada 10 de la Premier League: TV y streaming online

Fulham y Newcastle se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el Estadio Craven Cottage, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Fulham recibe a Newcastle este sábado 7 de noviembre desde las 09:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Estadio Craven Cottage. Ninguno de los dos llega entusiasmado con su andar reciente, pero en la mitad de tabla cualquier función en casa pesa doble. Fulham tiene la chance de acomodarse con el envión de localía.

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Son dos equipos separados por apenas dos puntos y un lugar en la tabla, así que ganar acá sirve para despegarse de la zona incómoda antes de que la temporada se complique.

La actualidad de ambos equipos

El Fulham llega golpeado en resultados aunque no tanto en rendimiento: viene de empatar 1-1 ante Aston Villa de visitante tras dos triunfos consecutivos por la mínima. Esa racha de efectividad corta lo tiene 15° con 9 unidades, números que no reflejan del todo la solidez que mostró en esos dos partidos ganados sobre la hora.

El Newcastle, por su parte, atraviesa un momento irregular: acaba de caer 0-1 como local ante Everton, después de un triunfo contundente por 2-0 en cancha de Crystal Palace. Esa alternancia lo tiene 13° con 11 puntos, apenas arriba del Fulham, y necesita un resultado afuera que le devuelva algo de confianza lejos de St. James' Park.

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El historial entre Fulham y Newcastle

El historial entre ambos está parejo: de 56 enfrentamientos, el Fulham ganó 25, el Newcastle 22 y hubo 9 empates, con una diferencia de gol mínima a favor de los Magpies. En los últimos cruces directos se impuso el Newcastle en tres de los últimos cinco, aunque el más reciente quedó para el Fulham, que lo venció 2-0 en mayo.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/05/2026 Fulham vs. Newcastle 2-0 Premier League 17/12/2025 Newcastle vs. Fulham 2-1 League Cup 25/10/2025 Newcastle vs. Fulham 2-1 Premier League 01/02/2025 Newcastle vs. Fulham 1-2 Premier League 21/09/2024 Fulham vs. Newcastle 3-1 Premier League 06/04/2024 Fulham vs. Newcastle 0-1 Premier League 27/01/2024 Fulham vs. Newcastle 0-2 FA Cup 16/12/2023 Newcastle vs. Fulham 3-0 Premier League 15/01/2023 Newcastle vs. Fulham 1-0 Premier League 01/10/2022 Fulham vs. Newcastle 1-4 Premier League

Horario del partido

México: 09:00 hs

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Por dónde ver el partido

México: FOX One

FOX One Estados Unidos: USA Network, Peacock

USA Network, Peacock Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Costa Rica: FOX Costa Rica

FOX Costa Rica Guatemala: FOX Guatemala

FOX Guatemala Panamá: FOX Panama

FOX Panama El Salvador: FOX El Salvador

FOX El Salvador Honduras: FOX Honduras

FOX Honduras España: DAZN

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Leeds vs. Tottenham — sábado 7 de noviembre, 06:30 hs

Arsenal vs. Hull — sábado 7 de noviembre, 09:00 hs

Nottingham Forest vs. Man City — sábado 7 de noviembre, 11:30 hs

Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs

Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs

Crystal Palace vs. Liverpool — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs

Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs

Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 10:30 hs

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En síntesis