Dónde ver EN VIVO Fulham vs. Newcastle por la jornada 10 de la Premier League: TV y streaming online

Fulham recibe a Newcastle este sábado 7 de noviembre desde las 09:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Estadio Craven Cottage. Ninguno de los dos llega entusiasmado con su andar reciente, pero en la mitad de tabla cualquier función en casa pesa doble. Fulham tiene la chance de acomodarse con el envión de localía.
Son dos equipos separados por apenas dos puntos y un lugar en la tabla, así que ganar acá sirve para despegarse de la zona incómoda antes de que la temporada se complique.
La actualidad de ambos equipos
El Fulham llega golpeado en resultados aunque no tanto en rendimiento: viene de empatar 1-1 ante Aston Villa de visitante tras dos triunfos consecutivos por la mínima. Esa racha de efectividad corta lo tiene 15° con 9 unidades, números que no reflejan del todo la solidez que mostró en esos dos partidos ganados sobre la hora.
El Newcastle, por su parte, atraviesa un momento irregular: acaba de caer 0-1 como local ante Everton, después de un triunfo contundente por 2-0 en cancha de Crystal Palace. Esa alternancia lo tiene 13° con 11 puntos, apenas arriba del Fulham, y necesita un resultado afuera que le devuelva algo de confianza lejos de St. James' Park.
El historial entre Fulham y Newcastle
El historial entre ambos está parejo: de 56 enfrentamientos, el Fulham ganó 25, el Newcastle 22 y hubo 9 empates, con una diferencia de gol mínima a favor de los Magpies. En los últimos cruces directos se impuso el Newcastle en tres de los últimos cinco, aunque el más reciente quedó para el Fulham, que lo venció 2-0 en mayo.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/05/2026
|Fulham vs. Newcastle
|2-0
|Premier League
|17/12/2025
|Newcastle vs. Fulham
|2-1
|League Cup
|25/10/2025
|Newcastle vs. Fulham
|2-1
|Premier League
|01/02/2025
|Newcastle vs. Fulham
|1-2
|Premier League
|21/09/2024
|Fulham vs. Newcastle
|3-1
|Premier League
|06/04/2024
|Fulham vs. Newcastle
|0-1
|Premier League
|27/01/2024
|Fulham vs. Newcastle
|0-2
|FA Cup
|16/12/2023
|Newcastle vs. Fulham
|3-0
|Premier League
|15/01/2023
|Newcastle vs. Fulham
|1-0
|Premier League
|01/10/2022
|Fulham vs. Newcastle
|1-4
|Premier League
Horario del partido
- México: 09:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: USA Network, Peacock
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Costa Rica: FOX Costa Rica
- Guatemala: FOX Guatemala
- Panamá: FOX Panama
- El Salvador: FOX El Salvador
- Honduras: FOX Honduras
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Leeds vs. Tottenham — sábado 7 de noviembre, 06:30 hs
- Arsenal vs. Hull — sábado 7 de noviembre, 09:00 hs
- Nottingham Forest vs. Man City — sábado 7 de noviembre, 11:30 hs
- Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs
- Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs
- Crystal Palace vs. Liverpool — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs
- Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs
- Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 10:30 hs
En síntesis
- Fulham y Newcastle se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Fulham suma 9 puntos en el torneo.
- Newcastle suma 11 puntos en el torneo.