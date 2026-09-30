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Liga de Naciones

Alineaciones de Azerbaiyán y Liechtenstein por la Liga de Naciones: formaciones probables

Azerbaiyán y Liechtenstein se enfrentan este jueves 1 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Azerbaijan vs. Liechtenstein, Liga de Naciones
Azerbaijan vs. Liechtenstein, Liga de Naciones

Se viene Azerbaiyán vs. Liechtenstein este jueves 1 de octubre desde las 10:00 hora de México por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Azerbaiyán y Liechtenstein

Azerbaiyán viene de empatar 1-1 con Lituania.

Liechtenstein viene de caer 0-2 ante Lituania.

Las alineaciones de Azerbaiyán y Liechtenstein

Azerbaiyán (5-4-1): Emil Balayev, Rahman Dashdamirov, Rufat Abbasov, Badavi Huseynov, Rahil Mammadov, Tellur Mutallimov, Mahir Emreli, Abdulakh Khaybulayev, Rufat Abdullazada, Aleksey İsayev, Musa Gurbanly. DT: Aykhan Abbasov.

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Liechtenstein (5-3-2): Benjamin Buechel, Emanuel Zund, Maximilian Goppel, Lars Traber, Jonas Weissenhofer, Nicolas Hasler, Aron Sele, Alessio Hasler, Marcel Büchel, Ferhat Sağlam, Fabio Luque Notaro. DT: Konrad Fünfstück.

Suplentes de Azerbaiyán: Renat Dadashov, Anatoliy Nuriyev, Emin Makhmudov, Gismat Aliyev, Anton Krivotsyuk, Bahlul Mustafazade, Elvin Badalov, Shahrudin Mahammadaliyev, Sabuhi Abdullazada, Nariman Akhundzade, Aydin Bayramov, Abbas Huseynov, Ceyhun Nuriyev, Calal Huseynov, Mustafa Ahmadzada, Salahat Agayev, Tural Bayramov, Emil Safarov, Oruc Mammadov, Vusal Isgandarli, Ravan Mirzammadov.

Suplentes de Liechtenstein: Niklas Beck, Severin Schlegel, Gabriel Foser, Kenny Kindle, Livio Meier, Andrin Netzer, Bruno Poitner, Liam Kranz, Lorenzo Lo Russo, Jens Hofer.

La previa de Azerbaiyán y Liechtenstein: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 1 de octubre
  • Hora: 10:00 (hora de México)
  • Historial: 5 cruces — Azerbaiyán ganó 3, Liechtenstein ganó 1 y empataron 1
  • Último antecedente: 06/02/2013: Azerbaiyán 1-0 Liechtenstein
  • Próximo partido de Azerbaiyán: vs. Lituania, domingo 4 de octubre
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