Dónde ver EN VIVO Liechtenstein vs. Lituania por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

El jueves 24 de septiembre arranca la Liga de Naciones para Liechtenstein y Lituania, dos selecciones que se cruzan con el objetivo de arrancar con el pie derecho la fase de grupos.
Es la primera fecha del torneo, así que ninguno de los dos quiere quedar relegado desde el arranque. Lituania llega como favorito y buscará confirmarlo desde el primer partido.
Horario del partido
- México: 12:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
La actualidad de ambos equipos
Liechtenstein empieza su participación en esta Liga de Naciones con la idea de competir de igual a igual pese a las diferencias históricas con su rival de turno. Para el equipo local, cada punto en esta fase pesa doble y el arranque de local puede ser clave para marcar el rumbo del grupo.
Lituania se presenta como el equipo llamado a llevarse los tres puntos y a marcar diferencias desde el primer minuto. El desafío para los visitantes será traducir ese favoritismo en resultado concreto ya desde la fecha inicial.
El historial entre Liechtenstein y Lituania
El historial entre ambos muestra una clara diferencia a favor de Lituania: de los seis antecedentes, se quedó con cuatro victorias, hubo un empate y Liechtenstein ganó solamente una vez. La diferencia también se nota en los goles, con 8 tantos convertidos por los lituanos contra apenas 3 de los locales. El más reciente de esos cruces, en 2013, terminó 2-0 a favor de Lituania.
Últimos 6 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|10/09/2013
|Lituania vs. Liechtenstein
|2-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|12/10/2012
|Liechtenstein vs. Lituania
|0-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|02/09/2011
|Lituania vs. Liechtenstein
|0-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|03/06/2011
|Liechtenstein vs. Lituania
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|30/04/1997
|Liechtenstein vs. Lituania
|0-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|09/10/1996
|Lituania vs. Liechtenstein
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
Todos los partidos de la fecha
- Andorra vs. Malta — jueves 24 de septiembre, 10:00 hs
- Kosovo vs. Irlanda — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs
- Austria vs. Israel — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs
- Países Bajos vs. Alemania — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs
- Serbia vs. Grecia — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs
- Portugal vs. Gales — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs
- Noruega vs. Dinamarca — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs
- Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs
- Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs
- Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs
- Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs
- Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs
- Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs
- Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs
- Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs
- Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 07:00 hs
- Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs
- Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs
- Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs
- Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
- Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
- San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
- Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
- República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
En síntesis
- Liechtenstein y Lituania se enfrentan este jueves 24 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.